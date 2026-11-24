La imaginación de los más chicos puede convertirse en una máquina, un dispositivo electrónico o incluso en una propuesta para transformar la producción local. Esa fue la premisa con la que se desarrollaron distintos proyectos que serán protagonistas de la quinta edición de la Expo Comparte Lab , un encuentro en el que más de 250 niños y adolescentes sanjuaninos compartirán sus propuestas desarrolladas durante la segunda mitad del año, a partir de la tecnología, la ciencia y la creatividad.

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La exposición se realizará el domingo 29 de noviembre, desde las 19 horas, en el Centro Cultural Conte Grand, con una propuesta que busca ir más allá de una muestra tradicional. En esta oportunidad, será una exposición interactiva, donde los visitantes podrán operar e intervenir con muchos de los dispositivos y comprobar cómo funcionan. Para eso, los participantes prepararon sus creaciones con botoneras que permitirán activar los mecanismos y experimentar con cada invento.

"Son 256 chicos los que han estado en la segunda mitad del año con nosotros y desarrollaron sus proyectos de modelado e impresión 3D, robótica, experimentos en física y química y electrónica" , explicó a DIARIO DE CUYO Nicolás Loncaric, fundador y coordinador general de Comparte Lab.

En esta oportunidad, la muestra tendrá como hilo conductor la producción sanjuanina. Bajo el lema “Construyendo desde nuestras raíces”, la quinta edición tomó como referencia actividades y materias primas características de la provincia, como la vitivinicultura, la producción de aceite de oliva y la apicultura. A partir de esos ejes, los chicos imaginaron y construyeron máquinas y dispositivos capaces de resolver problemas concretos o generar alternativas a soluciones que ya existen.

Uno de los aspectos que distingue a esta edición es la diversidad de ideas que surgieron durante el proceso creativo. Loncaric contó que acompañar algunos proyectos representó un desafío para ellos, especialmente por las propuestas poco convencionales que acercaron los pequeños sanjuaninos.

Entre ellas, mencionó la idea de un niño que imaginó modificar genéticamente la uva para que, en lugar de crecer en un parral, pudiera desarrollarse como un árbol. La intención era aprovechar mejor el espacio y reducir el consumo de nutrientes y de espacio en el suelo. "Partimos de crear y jugar con la imaginación, que es tan amplia y alocada. Hay inventos que parecen un poco disparatados, pero los chicos han podido viabilizarlos", señaló el coordinador con orgullo.

La propuesta busca justamente que los participantes no se limiten a reproducir conocimientos, sino que puedan identificar situaciones, hacerse preguntas y construir respuestas propias. En ese camino, la tecnología funciona como una herramienta para convertir una idea en algo concreto.

Una muestra para tocar, probar y experimentar

La Expo Comparte Lab tendrá una dinámica participativa. Los proyectos estarán preparados para que el público pueda accionar botones, activar mecanismos y observar su funcionamiento. De esta manera, las familias podrán conocer de primera mano el trabajo realizado por los chicos durante los últimos cuatro meses.

La mayoría de los participantes asiste a los espacios de robótica y desarrolló proyectos individuales. Según precisó Loncaric, alrededor de 170 trabajos son individuales, mientras que el resto fue realizado de manera grupal.

La variedad de edades, que va desde los 3 hasta los 17 años, también permite encontrar diferentes niveles de complejidad y propuestas. El objetivo es que cada participante pueda mostrar lo que aprendió, pero también compartir el recorrido que hizo desde la primera idea hasta la construcción de su proyecto.

Loncaric destacó que el interés por estas experiencias viene creciendo por parte de las familias sanjuaninas y que, cada vez más, son los propios chicos quienes impulsan a sus familias a acercarse a Comparte Lab. "Antes veíamos un interés grande en los padres, pero ahora el interés genuino es de los chicos. Quieren aprender a programar, construir algo y hacer experimentos. Es lo que nos plantea la familia", comentó.

El cierre de un año y el comienzo de una nueva experiencia

La exposición también funcionará como cierre de las actividades desarrolladas durante este año. Sin embargo, la agenda de Comparte Lab continuará con una propuesta para las vacaciones de verano. El próximo 15 de diciembre comenzará la colonia de verano, que se extenderá hasta el 29 de enero y tendrá como ejes la robótica, la ciencia y el arte. Será una alternativa para que niños y adolescentes puedan seguir explorando, construyendo y aprendiendo durante el receso escolar.

La Expo Comparte Lab 2026 se llevará a cabo el domingo 29 de noviembre, desde las 19 horas, en el Centro Cultural Conte Grand. Entradas: disponibles en la web de Comparte Lab desde los $8.000.

La invitación es a conocer qué sucede cuando la curiosidad se combina con la tecnología y no encuentra límites para imaginar. Los protagonistas serán los chicos y sus creaciones, ideas que nacieron jugando y que ahora buscarán sorprender al público.