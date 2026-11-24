Todo comenzó con una inquietud compartida: las ganas de salir a divertirse y la sensación de que, pasada cierta edad, las opciones para conocer gente nueva escasean. Lejos de quedarse de brazos cruzados, María López decidió tomar cartas en el asunto y darle vida a una idea que ya empieza a hacer ruido en San Juan: el Club del Soltero.

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Según cuenta la propia impulsora del proyecto, la iniciativa nació casi entre risas y charlas con amigos de Córdoba, al notar que la falta de espacios sociales para adultos es una problemática que atraviesa a gran parte de la comunidad sanjuanina. "Surgió cansada de no tener adónde ir", confiesa con humor María, quien hace apenas un mes puso en marcha este proyecto con una premisa clara: volver a darle protagonismo a los encuentros cara a cara, lejos de la frialdad de las pantallas.

Aunque el nombre invita a la picardía y deja la puerta abierta a que surja el romance, el espíritu del club es mucho más amplio. Bajo el lema "Porque nunca es tarde para conocer gente nueva", el espacio busca derribar prejuicios y consolidarse como un punto de encuentro enfocado en la amistad, la compañía y la diversión .

La propuesta está pensada para personas adultas que desean ampliar su círculo social, compartir una charla o simplemente tener un grupo con quien armar planes el fin de semana. Para lograrlo, la agenda proyectada incluye una variedad de actividades en un ambiente cálido y seguro:

A sólo cuatro semanas de haber lanzado la idea, la respuesta del público tomó por sorpresa hasta a su propia creadora. Si bien los formularios de inscripción no paran de sumar interesados, el verdadero termómetro se siente en los mensajes privados de Instagram y Facebook, donde cientos de sanjuaninos escriben entusiasmados pidiendo detalles.

Este boom digital permitió detectar un fenómeno muy particular que definió la estructura del club: la diversidad de edades. Mientras que en Instagram se acercó un público más joven, en Facebook la propuesta cautivó a personas mayores, incluyendo a hombres y mujeres de hasta 70 años con muchas ganas de salir y disfrutar.

Por este motivo, la organización decidió que los grupos se dividirán por franjas etarias, comenzando a partir de los 35/40 años. De esta manera, cada integrante podrá compartir experiencias con pares de su misma generación, fomentando un clima de total comodidad donde todos puedan sentirse jóvenes y revitalizados.

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Con el entusiasmo en alza y la alegría de haber dado en la tecla con una necesidad real de los sanjuaninos, el equipo organizador ya trabaja a contrarreloj en la planificación del calendario.

El primer gran objetivo es alcanzar los 1.000 inscriptos para terminar de conformar los distintos grupos etarios y dar el puntapié inicial. El año 2027 marcará el arranque oficial "a full" de la comunidad, y ya tiene su primera fecha marcada en rojo en el calendario: la gran fiesta inaugural se celebrará el próximo 16 de enero.

Quienes quieran sumarse a esta nueva comunidad social en San Juan y ser parte de las primeras actividades, ya pueden anotarse de manera gratuita completando el formulario oficial en el siguiente enlace: Formulario de inscripción al Club del Soltero San Juan.