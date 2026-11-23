Dos campeones, dos subcampeones y diez terceros puestos completaron el medallero sanjuanino en el Estadio Aldo Cantoni.

Campeón. Martín Rosas fue uno de los sanjuaninos más destacados en el Nacional Clausura de Judo.

Un fin de semana de grandes satisfacciones para la Federación Sanjuanina terminó cerrando en el Nacional Clausura de Judo que se disputó en el estadio Aldo Cantoni. Dos campeones nacionales, dos subcampeones y diez presencias en los podios de las distintas categorías completaron la producción sanjuanina entre los mejores del país.

Tomás Ferrandiz, en la categoría Sub 13-hasta 50kgs., fue uno de los abrió la descatacada participación de San Juan, conquistando el torneo y sumando los puntos necesarios para ser campeón argentino, recordando que ya está en Cancún, México, esperando el Panamericano.

Luego, el sanjuanino Martín Rosas terminó siendo el gran protagonista al ganar el Clausura en dos categorías. Primero lo consiguió en la Sub-21 y luego en la Kiu Adultos hasta 100kgs.

En la categoría Sub 18-hasta 50kgs, terminó como subcampeón del Clausura, Dylan Rodríguez mientras que Santiago Rosas fue segundo en la categoría Adultos hasta 60kgs.

En la cosecha de podios, diez fueron los nombres de San Juan que culminaron en la tercera posición de sus respectivas categorías: Carlos Bustos, Antonella Riveros, Victoria Jofre, Simón Dávila, Jeremías Fernández, Amira Carvajal, Markos Lee, Francisco Robledo, Augusto Fernández y Joaquin Valdez.