Fue un año intenso. Con experiencias internacionales, con una durísima definición del Campeonato Argentino y con el dramatismo de estar obligado al triunfo para seguir siendo campeón. Y Marcos Frack lo resolvió a lo campeón. Sin dejar dudas, Marquitos ganó en la última fecha en Mendoza y se quedó con la corona.

Ya de regreso en San Juan, sabiendo que es el momento del balance, Frack repasó sus sensaciones: 'Fue un campeonato Argentino bastante duro donde hubo mucha preparación, dedicación y esfuerzo. A lo largo del campeonato pasaron muchas cosas tanto buenas como malas, pero bueno gracias a Dios se pudo sacar adelante y terminar definiendo el campeonato en la ultima fecha de la mejor manera', contó.

' La verdad que este título era un sueño, y conseguirlo de la manera en que lo hice fue mas especial, porque llegamos con otro piloto a la ultima fecha con los mismos puntos , el que ganaba de los dos era el campeon, por suerte salió todo bien y pude defender el título de campeón argentino' recordó Marcos reeditando una definición cerrada y atrapante. ' La verdad que este título era un sueño, y conseguirlo de la manera en que lo hice fue mas especial, porque llegamos con otro piloto a la ultima fecha con los mismos puntos , el que ganaba de los dos era el campeon, por suerte salió todo bien y pude defender el título de campeón argentino' recordó Marcos reeditando una definición cerrada y atrapante.

BMX INTERNACIONAL Pero claro, para Frack este 2026 fue de roce internacional compitiendo en Australia con la selección argentina y el signo del balance es altamente positivo para el piloto sanjuanino: 'Saliendo de lo nacional, tambien fue un muy buen año deportivo en lo internacional, pude correr el Mundial donde quedé numero 6 del mundo, tambien correr el Campeonato Latinoamericano e Iberoamericano acá en San Juan que gracias a todo el apoyo y esfuerzo me puede consagrar campeón de ambos campeonatos'.

Entrenar, prepararse, competir demanda un movimiento complejo que sin respaldo no se puede concretar y Marcos no se olvida de ese apoyo: 'My agradecido con el apoyo que recibi de todos este año y ahora a descansar para arrancar la pretemporada de la mejor manera así entrar a la categoria Junior el año que viene donde me esperan muchas fechas importantes y hay que afrontarlas de la mejor manera porque ya es una categoría más fuerte'.