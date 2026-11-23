Fue un año intenso. Con experiencias internacionales, con una durísima definición del Campeonato Argentino y con el dramatismo de estar obligado al triunfo para seguir siendo campeón. Y Marcos Frack lo resolvió a lo campeón. Sin dejar dudas, Marquitos ganó en la última fecha en Mendoza y se quedó con la corona.
Ya de regreso en San Juan, sabiendo que es el momento del balance, Frack repasó sus sensaciones: 'Fue un campeonato Argentino bastante duro donde hubo mucha preparación, dedicación y esfuerzo. A lo largo del campeonato pasaron muchas cosas tanto buenas como malas, pero bueno gracias a Dios se pudo sacar adelante y terminar definiendo el campeonato en la ultima fecha de la mejor manera', contó.
' La verdad que este título era un sueño, y conseguirlo de la manera en que lo hice fue mas especial, porque llegamos con otro piloto a la ultima fecha con los mismos puntos , el que ganaba de los dos era el campeon, por suerte salió todo bien y pude defender el título de campeón argentino' recordó Marcos reeditando una definición cerrada y atrapante. ' La verdad que este título era un sueño, y conseguirlo de la manera en que lo hice fue mas especial, porque llegamos con otro piloto a la ultima fecha con los mismos puntos , el que ganaba de los dos era el campeon, por suerte salió todo bien y pude defender el título de campeón argentino' recordó Marcos reeditando una definición cerrada y atrapante.
BMX INTERNACIONAL
Pero claro, para Frack este 2026 fue de roce internacional compitiendo en Australia con la selección argentina y el signo del balance es altamente positivo para el piloto sanjuanino: 'Saliendo de lo nacional, tambien fue un muy buen año deportivo en lo internacional, pude correr el Mundial donde quedé numero 6 del mundo, tambien correr el Campeonato Latinoamericano e Iberoamericano acá en San Juan que gracias a todo el apoyo y esfuerzo me puede consagrar campeón de ambos campeonatos'.
Entrenar, prepararse, competir demanda un movimiento complejo que sin respaldo no se puede concretar y Marcos no se olvida de ese apoyo: 'My agradecido con el apoyo que recibi de todos este año y ahora a descansar para arrancar la pretemporada de la mejor manera así entrar a la categoria Junior el año que viene donde me esperan muchas fechas importantes y hay que afrontarlas de la mejor manera porque ya es una categoría más fuerte'.
Pasó el 2026 en el calendario de Marcos Frack. Mendoza fue la última estación de una temporada que lo tuvo en el Seleccionado Nacional, que lo mostró en Australia y que en Argentina lo volvió a coronarse como el mejor del BMX en su categoría. Con mucho por aprender y expectativas, Marcos ya mira el 2027 con las ambiciones de un crecimiento enorme.