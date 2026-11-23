La Gloria se quedó con el pase, aunque afrontará el partido con el Millonario con un par de bajas por lesiones.

Instituto de Córdoba selló su pase a cuartos de final del Torneo Clausura tras vencer a Huracán, pero la alegría se vio empañada por tres preocupaciones de cara al cruce con River. El equipo cordobés sufrió dos lesiones musculares y una expulsión que complican la planificación del entrenador Diego Flores.

Las alarmas se encendieron con las salidas tempranas de Jeremías Lázaro y Alex Luna, ambos atacantes que dejaron el campo visiblemente afectados. A ellos se suma la suspensión de Giuliano Cerato, quien acumuló dos tarjetas amarillas y deberá cumplir una fecha de suspensión, configurando un panorama desafiante para el cuerpo técnico.

El club aguarda los estudios médicos para determinar el alcance de las molestias de Lázaro y Luna. Si bien ambos jugadores expresaron su deseo de estar presentes, la evolución física será clave para definir su participación. Mientras tanto, la baja de Cerato por sanción ya es un hecho confirmado, obligando a Flores a buscar alternativas para cubrir su puesto en el mediocampo.

Preocupación por las lesiones de Lázaro y Luna ante River Jeremías Lázaro debió abandonar el encuentro a los 25 minutos del primer tiempo por una molestia muscular, que según primeras versiones podría tratarse de un desgarro. El jugador, que regresaba de una lesión previa, se retiró entre lágrimas, generando inquietud en el cuerpo técnico.

Alex Luna, quien abrió el marcador ante Huracán, también sintió un pinchazo muscular y tuvo que ser reemplazado antes del descanso. A pesar de su evidente afectación, el futbolista expresó su optimismo por llegar al partido contra River, aunque la incertidumbre sobre su diagnóstico persiste.