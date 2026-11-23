Sportivo Desamparados vuelve a encontrarse con una historia que conoce demasiado bien. Este lunes, desde las 20:30, recibirá a Sport Club Pacífico de General Alvear en el estadio El Serpentario, por la final de ida de la Región Cuyo del Torneo Regional Federal Amateur. No será una definición más: enfrente estará el mismo rival que lo puso a prueba en una de las series más recordadas de las últimas temporadas y que ahora buscará tomarse revancha.

Desamparados puso a la venta las entradas para la final ante Pacífico: precios y dónde conseguirlas

El equipo de Mauricio Del Cero llega fortalecido, con el envión anímico de haberse consagrado campeón del fútbol sanjuanino después de 35 años y de conseguir una contundente clasificación a esta instancia. En semifinales dejó en el camino a Defensores de Belgrano de Justo Daract con un global de 7 a 1 y ahora tendrá por delante un desafío de mayor exigencia.

En lo futbolístico, el entrenador tendrá una buena noticia: contará con todo el plantel a disposición. Recupera a Edgardo Díaz, quien dejó atrás una lesión, y a Alex Aguirre, que ya cumplió la fecha de suspensión. Dos alternativas importantes para afrontar una final que promete intensidad y que tendrá su primer capítulo en Puyuta, donde se espera un gran acompañamiento de los hinchas.

El choque de hoy resultará clave y Desamparados tendrá la obligación de sacar una buena ventaja sabiendo que la revancha se disputará el domingo 29 de noviembre en el estadio Héctor Moncada de General Alvear, Mendoza. La serie determinará al campeón de Cuyo, que conseguirá el pasaje a la final por uno de los ascensos al Torneo Federal A, prevista para el 20 de diciembre en cancha neutral.

General Alvear está ubicado a unos 470 kilómetros de la capital sanjuanina, casi seis horas de viaje, pero para el pueblo víbora es mucho más que una ciudad mendocina. Allí se escribió una de las páginas más emocionantes de los cruces recientes entre ambos clubes.

En la edición 2024-2025 del Regional Amateur, Desamparados y Pacífico protagonizaron una serie infartante. En el partido de ida, el conjunto mendocino se impuso por 2 a 0 con goles de Enzo Tejada y Nicolás Inostroza. La historia parecía complicada para el equipo sanjuanino, pero en la revancha, en el Serpentario, el Víbora consiguió igualar el global con un triunfo por el mismo resultado.

Un gol en contra de Enzo López, después de un tiro libre ejecutado por Marcos Figueroa, y otro tanto de Omar Benavídez llevaron la definición a los penales. Allí, en una tanda cargada de tensión, Desamparados se impuso por 6 a 5 y consiguió avanzar a la final interregional.

Aquella serie también quedó marcada por las polémicas arbitrales. En Mendoza, Fernando Rekers expulsó a Tomás Romero durante el entretiempo, mientras que en San Juan José Díaz protagonizó varias decisiones discutidas y expulsó a Agustín Stancato a los 44 minutos del primer tiempo. Pese a las dificultades, el equipo sanjuanino consiguió avanzar y luego llegó a la final interregional, donde cayó ante Ben Hur de Rafaela en Pergamino.

Ahora, el destino vuelve a cruzarlos. Desamparados intentará repetir aquella alegría, aunque esta vez sabe que deberá construir la clasificación durante dos partidos.

Pacífico llega con una columna vertebral conocida

El conjunto de General Alvear, conducido por la dupla técnica integrada por Pablo Castro y Jonathan Olivera, también tiene argumentos para ilusionarse. El plantel conserva varios futbolistas que estuvieron presentes en aquella serie frente al Víbora y que buscarán cambiar la historia. Entre los nombres que se mantienen aparecen Alejo Lazarte, Lucas Alférez, Nicolás Inostroza, Fernando Alfonso, Maximiliano Coronel, Miguel Mancilla, Luciano Peinado y su capitán, Leo Zolorza.

A esa base se suma una carta ofensiva de peso: Maximiliano “La Bestia” Herrera. El histórico delantero, con pasado en Independiente de Avellaneda y reciente paso por Ferro Carril Oeste de General Pico, regresó este año a Pacífico para convertirse en una de las principales referencias de ataque.

El equipo mendocino viene de eliminar a Argentino de Mendoza con un global de 7 a 5 y llegará a San Juan con la intención de conseguir un resultado que le permita definir la serie ante su gente.

Día, horario y árbitros de la final entre Desamparados y Pacífico

El primer encuentro se disputará este lunes 23 de noviembre, a las 20:30, en el estadio El Serpentario de Puyuta. La terna arbitral estará encabezada por Franco Morón, de La Pampa, quien contará con la asistencia de Andrés Vota, Leonardo Santillán y Marcos Inchaurrondo.

La revancha será el domingo 29 de noviembre en el estadio Héctor Moncada de General Alvear. El ganador de la serie se consagrará campeón de la Región Cuyo y avanzará a la final por uno de los cuatro ascensos disponibles al Federal A. Esa definición se jugará el 20 de diciembre en un estadio neutral.

Con una historia reciente que todavía permanece en la memoria de los hinchas, dos equipos que llegan en buen nivel y un ascenso como objetivo final, Desamparados y Pacífico volverán a verse las caras. El lunes comenzará una nueva batalla futbolística entre San Juan y Mendoza. El primer paso será en Puyuta y la historia se terminará de escribir el 29 de noviembre en General Alvear.

Cuánto cuestan las entradas para Desamparados-Pacífico

El club ya puso en marcha la venta anticipada de localidades para el último partido del año del Víbora en condición de local. Estos son los valores establecidos:

Precios para socios:

- Popular: sin cargo.

- Platea baja: $5.000.

- Platea alta: $10.000.

- Jubilados y menores (popular y platea): sin cargo.

- Escuela de fútbol, inferiores, futsal y fútbol femenino: $10.000.

Precios para no socios:

- Popular: $15.000.

- Platea baja: $20.000.

- Platea alta: $25.000.

- Jubilados y menores: popular $8.000 y platea $10.000.

Los hinchas podrán adquirir sus localidades de manera presencial en la secretaría del club, este lunes de 10 a 17, mientras que habilitarán las boleterías del estadio desde las 18:30 y hasta el comienzo del partido.