Sportivo Desamparados ya conoce el último obstáculo que lo separa de la gran final por el ascenso al Torneo Federal A. Se trata de un viejo conocido con historia reciente y cuentas pendientes: Sport Club Pacífico de General Alvear, el "Lobo del Sur" , que arriba a esta instancia decisiva impulsado por una campaña arrolladora y con la firme determinación de cobrarse revancha deportiva.

La serie definitoria de la Región Cuyo promete emociones fuertes desde el arranque. El primer capítulo se escribirá este lunes a las 20:30 en Puyuta, mientras que la revancha se disputará el domingo 29 de noviembre en el sur mendocino, en el mítico estadio Héctor Moncada -conocido popularmente como "El Gigante de Cemento" o "El Coliseo"-, con capacidad para 10.000 espectadores.

Ubicado a 470 kilómetros de la capital sanjuanina, a casi seis horas de viaje, General Alvear guarda un recuerdo imborrable para el pueblo víbora . En la edición 2024-2025 del Torneo Regional Amateur, ambos equipos protagonizaron una serie para el infarto. Tras caer 2-0 en Mendoza (goles de Enzo Tejada y Nicolás Inostroza), Desamparados igualó la historia en San Juan con el mismo marcador -mediante un gol en contra de Enzo López tras tiro libre de Marcos Figueroa y otro tanto de Omar Benavídez- para luego imponerse 6-5 en una infartante tanda de penales. Aquella llave estuvo marcada por arbitrajes cargados de polémica: en la ida, Fernando Rekers expulsó en el entretiempo a Tomás Romero , mientras que en la vuel ta José Díaz sancionó varias jugadas discutidas en contra del local y expulsó a Agustín Stancato a los 44 minutos del primer tiempo . Pese a la adversidad, el Víbora avanzó a la final interregional, donde luego caería ante Ben Hur de Rafaela en Pergamino.

En la temporada 2025-2026 el destino fue distinto: mientras Desamparados se despedía prematuramente en primera fase ante Peñaflor, Pacífico volvió a meterse en la final cuyana, aunque tropezó ante FADEP. Ahora, en este 2026, los alvearenses alcanzan su tercera definición regional al hilo convencidos de que la tercera será la vencida.

Pacífico actualmente es conducido por la dupla técnica de Pablo Castro y Jonathan Olivera. El plantel conserva una columna vertebral con sed de desquite de aquella serie ante Sportivo, integrada por Alejo Lazarte, Lucas Alferez, Nicolás Inostroza, Fernando Alfonso, Maximiliano Coronel, Miguel Mancilla, Luciano Peinado y su capitán, Leo Zolorza. A ellos se suma la gran carta ofensiva: Maximiliano "La Bestia" Herrera. El histórico artillero, con pasado en Independiente de Avellaneda y reciente paso por Ferro Carril Oeste de General Pico, regresó este año al club para liderar el ataque.

Entre sus filas también hay una cara conocida. Se trata del ex Desamparados Emanuel Décimo quien se sumó como refuerzo del Lobo para esta temporada e incluso había jugado esa final de 2025 vistiendo los colores del Víbora.

En cuanto al recorrido en este Regional, Pacífico respalda sus ambiciones. Clasificó como líder invicto en la fase de grupos (donde sobresalió una goleada 6-0 sobre Quiroga), dejó en el camino a su clásico zonal Deportivo Goudge en cuartos de final (0-0 de visitante y triunfo 2-0 en casa con tantos de Peñaloza a los 3' PT y Herrera a los 5' ST) y despachó en semifinales a Atlético Argentino de San José con un contundente global de 7-4, tras golear 5-1 como visitante y caer 3-2 en la vuelta.

Radiografía del "Lobo": virtudes y puntos débiles

En el análisis futbolístico, el conjunto mendocino se destaca por su poderío ofensivo y contundencia, sustentado en las variantes que aportan Herrera, Mateo Vignolo y Valentín Robatto. A eso le suma personalidad fuera de casa -donde golpeó primero en todas sus llaves eliminatorias-, identidad colectiva en un plantel corto pero comprometido, y una marcada fortaleza anímica para sobreponerse a la presión de ser candidato.

Sin embargo, el equipo mendocino también exhibe grietas que Desamparados buscará explotar. Su principal falencia es la relajación cuando obtiene ventajas amplias, tal como ocurrió en la revancha ante Atlético Argentino, donde cedió terreno y terminó perdiendo en su propio estadio. Además, al adelantar sus líneas para proponer juego, sufre en el retroceso defensivo ante transiciones rápidas y corre el riesgo de desordenarse tácticamente en su cancha empujado por la ansiedad de liquidar los partidos ante su público.

Con estos argumentos sobre la mesa, Pacífico viajará a San Juan para desafiar a un Desamparados en estado de gracia, afianzado en su funcionamiento y con el envión anímico de haberse consagrado campeón del fútbol sanjuanino tras 35 años de espera. Todo está listo para un duelo con historia, tensión y gloria en juego. Desamparados buscará ganar una nueva batalla vs Mendoza pero será el destino quien lo dirá y eso se conocerá el 29 de noviembre.