La Asociación del Fútbol Argentino oficializó las designaciones arbitrales para los octavos de final del Torneo Clausura 2026, definiendo los cruces de Club Atlético River Plate y Club Atlético Boca Juniors.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficializó las designaciones arbitrales para los ocho partidos correspondientes a los octavos de final del Torneo Clausura 2026, una etapa definitoria que se disputará entre el viernes 20 y el miércoles 25 de noviembre y que marcará el comienzo de los cruces a eliminación directa que determinarán a los continuadores en la lucha por el título. Para el inicio de la competencia, River Plate conoció detalles clave de su cronograma.

Designaciones arbitrales para el torneo clausura 2026 La competencia iniciará el viernes 20 de noviembre con el duelo entre Vélez Sarsfield y Belgrano. Para este encuentro, Yael Falcón Pérez fue designado como árbitro principal, acompañado por Lucio Méndez y Lucas Pardo como asistentes. Héctor Paletta se encargará del VAR, con Diego Verlotta como su colaborador.

El fin de semana concentrará la mayor parte de la actividad. El sábado 21, Defensa y Justicia se medirá con Barracas Central bajo la dirección de Pablo Echavarría, mientras que Argentinos Juniors e Independiente se enfrentarán en La Paternal con Jorge Baliño al frente. El domingo 22, Rosario Central chocará con Gimnasia de Mendoza con Leandro Rey Hilfer como juez principal. Posteriormente, River Plate jugará contra Lanús en el Monumental, arbitrado por Pablo Dóvalo, y cerrando la jornada, Instituto enfrentará a Huracán en el Mario Alberto Kempes con Darío Herrera dirigiendo el partido.

River y Boca con horarios definidos para octavos River Plate debutará en esta instancia el domingo 22 de noviembre a las 19, recibiendo a Lanús en el Estadio Monumental. Pablo Dóvalo impartirá justicia en este encuentro, con Pablo Gualtieri y Eric Grunmann como asistentes. El VAR estará a cargo de Gastón Monsón Brizuela, asistido por Iván Núñez, y Pablo Giménez actuará como cuarto árbitro.

Por su parte, Boca Juniors cerrará la jornada de octavos de final el miércoles 25 de noviembre a las 21. El Xeneize recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza en La Bombonera. Luis Lobo Medina fue designado como árbitro principal para este cotejo. Juan Pablo Belatti y Maximiliano Castelli serán sus asistentes. Juan Pafundi actuará como cuarto árbitro, mientras que José Carreras estará al frente del VAR, acompañado por Wenceslao Meneses.