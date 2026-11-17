El mediocampista Milton Delgado sufrió una entorsis de rodilla durante la práctica de Boca y su presencia en la final de la CONMEBOL Sudamericana genera incertidumbre.

La práctica matutina de Boca generó preocupación en la dirigencia y el cuerpo técnico, luego de que el mediocampista Milton Delgado sufriera una molestia en una de sus rodillas. El futbolista debió abandonar el entrenamiento antes de su finalización para ser evaluado por los especialistas.

Según se informó, la lesión se produjo de forma inesperada cuando un pelotazo impactó en la punta del pie del volante, lo que derivó en un movimiento brusco que le causó el dolor articular. Inmediatamente, Delgado dejó los trabajos junto al resto del plantel para someterse a los estudios médicos correspondientes y este incidente ocurre en una semana crucial para el club de la Ribera.

Expectativa por la final de la Sudamericana Boca ultima los detalles para disputar la final de la CONMEBOL Sudamericana frente a Atlético Mineiro de Brasil. El partido se jugará este sábado en Barranquilla, Colombia, y el cuerpo técnico sigue de cerca la evolución del mediocampista central.

Estudios para descartar una lesión grave A pesar de la cautela habitual en estos casos hasta contar con los resultados de los chequeos, en Boca hay optimismo respecto a la evolución de Milton Delgado. Las estimaciones iniciales en el club sugieren que el cuadro no le impediría recuperarse a tiempo para estar a disposición del entrenador para el encuentro decisivo del fin de semana.