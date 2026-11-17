Tras tres temporadas defendiendo los colores del Aviludo-Louletano, Nicolás Tivani se incorporará a las filas del conjunto Anicolor-Campicarn.

El ciclismo sanjuanino vuelve a ser protagonista en el mercado de pases internacional con la confirmación del futuro deportivo de Nicolás Tivani. El ciclista pocitano dará un nuevo paso en su consolidada carrera en el continente europeo al sumarse a las filas de la escuadra portuguesa Anicolor-Campicarn de cara a la temporada 2027.

El equipo europeo lo recibió al sanjuanino: "Bem-vindo Nico!" (¡Bienvenido Nico!). De esta manera, Tivani vestirá el característico maillot amarillo y negro de su nueva formación en las principales competencias del calendario luso e internacional.

Este cambio de aire marcará el cierre de un importante ciclo en su trayectoria profesional. El pocitano desembarcará en el Anicolor-Campicarn luego de completar un exitoso paso de tres años en el Aviludo-Louletano, estructura en la que se afianzó como una de las figuras del pelotón en tierras portuguesas.