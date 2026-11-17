La captación de jugadores que hará Independiente de Avellaneda se realizará el próximo jueves 19 de noviembre.

El Club Atlético Independiente de Avellaneda llega a Angaco en búsqueda de talentos en el fútbol.

Angaco se prepara para vivir una jornada histórica para el deporte local. El Club Atlético Independiente de Avellaneda, uno de los gigantes del fútbol argentino, desembarcará en tierras sanjuaninas en búsqueda de las nuevas promesas del futbol. La cita es una oportunidad única para que los jóvenes talentos demuestren sus condiciones y den el primer paso hacia el profesionalismo.

La prueba de jugadores se llevará a cabo bajo las siguientes coordenadas logísticas:

Fecha: jueves 19 de noviembre.

jueves 19 de noviembre. Horario: desde las 15.

desde las 15. Lugar: Camping Municipal de Angaco.

Camping Municipal de Angaco. Categorías habilitadas: desde la clase 2010 hasta la 2014 inclusive. Los encargados de la captación en Angaco El proceso de visoria y selección estará fiscalizado por experimentados profesionales enviados directamente desde la institución de Avellaneda:

Hugo Pedroza: director del Departamento de Captación y Pensión del Club Atlético Independiente.

director del Departamento de Captación y Pensión del Club Atlético Independiente. Alberto Santiago Arrieta: captador responsable en la zona de Cuyo y Córdoba del club. La presencia de referentes de semejante trayectoria garantiza una evaluación seria, federal y transparente para todos los chicos que participen de la prueba.

Guía de servicios e inscripciones Para asegurar una correcta organización del evento y evitar demoras en el predio, la Dirección de Deportes municipal y los organizadores detallaron el mecanismo de inscripción: