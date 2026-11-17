Angaco se prepara para vivir una jornada histórica para el deporte local. El Club Atlético Independiente de Avellaneda, uno de los gigantes del fútbol argentino, desembarcará en tierras sanjuaninas en búsqueda de las nuevas promesas del futbol. La cita es una oportunidad única para que los jóvenes talentos demuestren sus condiciones y den el primer paso hacia el profesionalismo.
La prueba de jugadores se llevará a cabo bajo las siguientes coordenadas logísticas:
- Fecha: jueves 19 de noviembre.
- Horario: desde las 15.
- Lugar: Camping Municipal de Angaco.
- Categorías habilitadas: desde la clase 2010 hasta la 2014 inclusive.
Los encargados de la captación en Angaco
El proceso de visoria y selección estará fiscalizado por experimentados profesionales enviados directamente desde la institución de Avellaneda:
- Hugo Pedroza: director del Departamento de Captación y Pensión del Club Atlético Independiente.
- Alberto Santiago Arrieta: captador responsable en la zona de Cuyo y Córdoba del club.
La presencia de referentes de semejante trayectoria garantiza una evaluación seria, federal y transparente para todos los chicos que participen de la prueba.
Guía de servicios e inscripciones
Para asegurar una correcta organización del evento y evitar demoras en el predio, la Dirección de Deportes municipal y los organizadores detallaron el mecanismo de inscripción:
- Inscripciones Anticipadas: disponibles hasta el miércoles a las 12.
- Inscripción Presencial: Aquellos jugadores que no alcancen a anotarse de manera previa, podrán hacerlo de forma presencial el mismo día del evento en las instalaciones del Camping Municipal.
- Teléfonos de contacto y consultas:
- 2644596239
- 2645694926
- 2645069090
Recomendaciones Útiles para los Participantes
- Hidratación: se solicita a cada jugador llevar su propia botellita de agua para mantenerse hidratados durante las exigencias físicas de la prueba.
- Indumentaria: concurrir con ropa deportiva cómoda (botines, medias de fútbol, short y camiseta).
- Puntualidad: se aconseja llegar al Camping Municipal al menos 30 minutos antes del inicio de las actividades para realizar una correcta acreditación y entrada en calor.
Una iniciativa impulsada por la gestión local que busca potenciar el deporte infantil y brindar igualdad de oportunidades a los chicos que sueñan con vestir la camiseta del "Rey de Copas".