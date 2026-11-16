La Selección argentina se prepara para cerrar el año con un nuevo amistoso. Este martes, desde las 20, el equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, con la intención de dejar atrás la derrota 2-1 frente a Uruguay en La Bombonera. Este lunes, el DT dio una conferencia de prensa en Ezeiza y anticipó que hará varios cambios en el equipo.

La Selección Argentina se despide de 2026 ante Costa Rica en Córdoba

Tras el golpe ante Uruguay, Scaloni mueve el equipo: los cambios que prepara Argentina ante Costa Rica

“Emiliano (Martínez) va a atajar. En el partido anterior era un riesgo y confiamos en Gero (Rulli). Vamos a hacer cuatro o cinco cambios, dependerá del último entrenamiento nuestra idea”, dijo Scaloni.

Consultado sobre el poco público que fue al partido del viernes ante Uruguay, fue claro: “La gente siempre es incondicional a la Selección, sea el proceso y el momento que sea. Va a seguir estando. En septiembre no estuvo lleno el estadio tampoco, la gente valora poder ir a una cancha o no según el gasto que tiene, eso es cuestión de cada uno. Sabemos que cuando las papas quemen y los necesitemos, van a estar”.

Y agregó: “Tenemos que demostrar que este nuevo proceso seguirá contagiando entusiasmo (al público). Dependerá de nosotros. Quiero agradecerles a los que fueron”.

Respecto de la conformación del plantel, reflexionó: “Los jugadores que no están son difíciles de reemplazar, como Cuti (Romero) o Leandro (Paredes). Vamos a seguir probando”.

“El rival de mañana es importante, juega bien y tiene un buen entrenador. Seguiremos viendo cosas”, analizó sobre Costa Rica.

Scaloni también se refirió a la reconstrucción del plantel ante la despedida de Lionel Messi y de otros futbolistas que marcaron una era en el conjunto nacional: “Estamos llenado los huecos que el equipo fue dejando. A los que se fueron no los podemos reemplazar porque son de los mejores del mundo. Pero tenemos chicos que creemos que van a quedarse por mucho tiempo, ese es el reto que tenemos. Para llegar al máximo nivel tenemos que ir probando. La base ya no es de 12 o 14, sino de 20 jugadores”.

“Hay chicos que no hemos podido o querido traer esta vez porque están jugando partidos. No queremos influir al no jugar nosotros cosas importantes. No era adecuado. Un poco de sentido común. Son chicos que en el futuro pueden estar acá. Tenemos una buena lista de jugadores como para a empezar a sacar de ahí y en diez convocatorias empezar a tener alineada una base de 20 jugadores que serán siempre los mismos. Hasta ese momento, seguiremos probando”, subrayó.

Otras declaraciones destacadas de Lionel Scaloni en conferencia de prensa

“¿Thiago Almada? Antes del partido con Uruguay le dijimos que juegue tranquilo, que sabemos como juega. Vino con una lesión en la anterior convocatoria y se tuvo que bajar. En River va a estar bien, es un equipo con jugadores de buen pie. Thiago se va a acoplar y, en la medida de que el equipo crezca, va a crecer. Puede jugar como extremo o por adentro. No nos preocupa su momento, no estamos jugando grandes cosas, sabemos lo que nos puede dar cuando está bien. Es misión nuestra y de River ponerlo bien. Ha demostrado que puede jugar bien, no nos preocupamos"

“El primer tiempo el otro día ante Uruguay fue bueno, en el entretiempo decidimos probar. No tuvimos reacción, en cinco minutos nos hicieron dos goles. El partido ahí se empezó a desvirtuar. El equipo siguió jugando, creando situaciones y tuvo paciencia. El resultado no nos gusta, pero es anecdótico ante un rendimiento del equipo que fue normal”.

“Mañana vamos a jugar de la misma manera, no vamos a variar el sistema de juego”.

“¿La visita de Simeone? Tenemos una gran relación. Estoy encantado de que venga. Yo he ido a molestarlo allá, él ha venido acá. Es un entrenador que tiene nuestro idioma futbolístico. Nos entendemos. Al final, queremos lo mejor. Hablamos de fútbol. Es un placer tenerlo. Ojalá que siga viniendo".

Los dos jugadores que podrían debutar en la Selección argentina

Más allá de las modificaciones en la formación, el amistoso ante Costa Rica también podría marcar el estreno de dos futbolistas en la Selección mayor: Aaron Anselmino y Mariano Troilo.

El defensor del Chelsea, de 21 años, y el zaguero del Parma, de 23, son los únicos integrantes de la convocatoria que todavía no tuvieron minutos oficiales con la camiseta de la Albiceleste.

Anselmino, surgido de Boca y con un paso por Borussia Dortmund, tuvo dificultades por distintas lesiones musculares y todavía no logró consolidarse con continuidad en el fútbol europeo.

Troilo, por su parte, consiguió afianzarse en el Parma, donde suma 12 partidos entre la Serie A y la Copa Italia. El exdefensor de Belgrano ya había sido convocado para una doble fecha de Eliminatorias, pero todavía espera su oportunidad para debutar.

Los cambios que prepara Scaloni en la defensa

La última línea también podría presentar variantes. Agustín Giay aparece como una alternativa para ocupar el lateral derecho en lugar de Gonzalo Montiel, mientras que Nicolás Tagliafico y Román Vega compiten por el puesto de lateral izquierdo que ante Uruguay ocupó Facundo Medina.

En la zaga central, Leonardo Balerdi y Lisandro Martínez tendrían posibilidades de continuar como titulares, mientras que Gerónimo Rulli volvería a estar bajo los tres palos.

La probable formación de Argentina vs. Costa Rica

Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico o Román Vega; Nicolás Paz, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández; Gianluca Prestianni, Julián Álvarez y Matías Soulé. DT: Lionel Scaloni.