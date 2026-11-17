El mundo del boxeo internacional atraviesa horas de conmoción por la muerte de Lee Reeves , un púgil irlandés de 31 años que falleció después de permanecer más de tres meses en coma, como consecuencia de las graves lesiones que sufrió durante un combate disputado en agosto pasado en Dublín.

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El deportista había protagonizado su última pelea el 1 de agosto , cuando se enfrentó a su compatriota Gary Cully en el 3Arena de Dublín. El combate, correspondiente a la categoría superligero, tenía en juego el título celta vacante de la Junta de Boxeo de Irlanda.

Durante el décimo asalto , Reeves cayó dos veces y terminó perdiendo el conocimiento. La gravedad de su estado obligó a retirarlo del cuadrilátero en camilla y trasladarlo de urgencia a un hospital, donde quedó internado en estado crítico. Allí fue sometido a una operación de urgencia y permaneció en coma inducido desde aquella noche.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por Queensberry Promotions , la promotora que representaba al boxeador. Según trascendió a través de medios de Limerick, su ciudad natal, Reeves había contraído una infección durante el fin de semana, mientras continuaba con su recuperación. Finalmente, murió acompañado por sus familiares.

Desde la organización expresaron su profundo pesar y destacaron tanto sus condiciones deportivas como su calidad humana. Su director, Frank Warren , también le dedicó unas palabras de despedida y manifestó su acompañamiento a los seres queridos del púgil.

Una carrera con grandes antecedentes

Reeves había comenzado su trayectoria profesional en noviembre de 2018 y acumulaba un registro de 16 victorias y dos derrotas, con 11 triunfos por nocaut. Antes de dar el salto al profesionalismo, había conseguido cinco títulos nacionales en el boxeo amateur.

El zurdo, de 1,80 metros de altura, había desarrollado parte de sus primeras presentaciones profesionales en Canadá y Colombia, antes de continuar su carrera en Reino Unido e Irlanda.

Su último rival, Gary Cully, también lo despidió con un emotivo mensaje en redes sociales. Ambos se conocían desde los campeonatos nacionales y habían compartido entrenamientos en Dublín. En su publicación, recordó los años de amistad y expresó su incredulidad por la muerte de su colega.

Fuera del cuadrilátero, Reeves también tenía un fuerte compromiso social. Se desempeñaba como embajador y voluntario de Limerick Treaty Suicide Prevention, una organización dedicada a la prevención del suicidio y a la concientización sobre la salud mental. Además, había prestado servicio militar en el 12.º Batallón con base en Limerick.

Su fallecimiento generó una profunda tristeza en su comunidad, donde era reconocido no solo por su carrera deportiva, sino también por su trabajo solidario y su compromiso con los jóvenes.