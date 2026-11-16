Del Cero, el arquitecto del Desamparados finalista: "Hay mucho sentido de pertenencia e identidad"

Fue capitán de Sportivo Desamparados en el ascenso histórico a la B Nacional en 2011. En ese momento ya transitando la recta final de su carrera como futbolista ya comenzaba a pintar como entrenador. Ahora, 15 años después, Mauricio Del Cero se puso el buzo de entrenador con una misión que si bien siempre aclaró que era con un proyecto a largo plazo, ya logró bastante con el Víbora. Con una campaña que deja números impresionantes, logró ganar el Clausura, quedarse con el Oficial después de 35 años, clasificar al Torneo Argentino del Interior 2027 y meterse en la final de la Región Cuyo para seguir en competencia por el ascenso al Federal A.

Todo fue gracias a la contundente victoria por 3 a 1 ante Defensores de Belgrano de Justo Daract el domingo -que redondeó un global de 7 a 1- que le garantizó su participación en el flamante Torneo Argentino del Interior 2027, la nueva categoría intermedia entre el Federal A y el Regional marcará el regreso del club sanjuanino al plano semiprofesional, con contratos para sus futbolistas.

Pero detrás de esta campaña que ya acumula 51 partidos en el año está la mano del técnico bahiense. El entrenador, histórico capitán del recordado ascenso de 2011, logró construir un equipo sólido que pasó de los cuestionamientos iniciales a generar una comunión total con las tribunas. En diálogo con Diario de Cuyo, el DT desmenuzó las claves del presente puyutano. "Es un objetivo más cumplido, estoy muy feliz. Esto es un ascenso más, aunque todavía tenemos otro paso por dar después que es el objetivo mayor volver al Federal A. Pero es muy importante para el club porque el año que viene, como mínimo, juega el Torneo del Interior y eso es volver al plano nacional algo que este club necesitaba".

Con la serie encaminada tras el 4-0 conseguido en el partido de ida, el cuerpo técnico apostó en Villa Mercedes a liquidar la historia en los primeros 45 minutos para luego administrar el desgaste físico pensando en lo que viene. "El primer tiempo lo salimos a plantear para sacar la diferencia. Ya en el segundo cuidamos piernas, rotamos jugadores, hicimos debutar a un chico como Tomás Torres, le dimos minutos a Santi Ceballos y tuvimos la vuelta de Omar Benavídez. Gracias a Dios teníamos esa ventaja en goles para poder hacerlo en una cuarta fase", explicó Del Cero sobre la planificación de una revancha que, en el complemento, le permitió probar variantes sin sobresaltos.

Consultado sobre las virtudes futbolísticas y humanas de un plantel que logró revertir la pálida imagen de la temporada anterior -cuando Desamparados no pudo superar la primera fase-, el técnico puso el acento en la fusión entre los futbolistas surgidos en la cantera y los refuerzos. "Una de las grandes virtudes es el sentido de pertenencia y la identidad de todos, de los que son del club y de los que no lo son, pero que se sienten parte. Los más chicos terminaron traccionando y contagiando a los más grandes y a los que vinieron de afuera. La liga local ayudó también porque todos participan, incluso los que quedan afuera de la lista, que somos muchos", detalló el entrenador, remarcando la mentalidad colectiva: "Formamos un buen grupo en el que todos vamos por el mismo objetivo; pensamos lo mismo, soñamos lo mismo, laburamos para lo mismo y damos el máximo por el compañero".

Esa química interna despertó en el DT inevitables paralelismos con el plantel que él mismo lideró dentro de la cancha hace 15 años. "Ese sentido de pertenencia es una coincidencia. Se armó una fusión entre chicos del club, jugadores grandes con sentimiento por la camiseta, un grupo intermedio y los que llegaron de afuera. Me hace acordar mucho al 2011 por la unión, el compañerismo y la alegría. Se ve en cada entrenamiento: los chicos no lo sienten como una carga, van a disfrutar", subrayó.

Además de la exigencia diaria, Del Cero hizo hincapié en el componente emocional que rodea a la institución: "Más allá de que trabajamos y cobramos un sueldo, nosotros sentimos pasión por este club, y ellos la transmiten. Saben lo que significa la hinchada, que hoy acompañó de manera impresionante, y tratan de devolverle el 100% en cada partido y en cada práctica. Eso hace que hoy estemos donde estamos".

De las críticas al aplauso de los hinchas

El camino hasta esta instancia decisiva no estuvo exento de turbulencias. Si bien Desamparados perdió solo 3 encuentros este año en el certamen local, en la platea casi siempre hubo murmullos y cuestionamientos hacia el entrenador. Hoy, con el equipo en la final y con el regreso al plano nacional asegurado, Del Cero reivindica el trabajo a largo plazo.

"Creo que el equipo convenció. Nosotros estamos detrás de un proceso, no solo de un resultado, y eso se vio. A veces, si no coronás un torneo rápido, parece que no sirve nada, pero nosotros seguimos convencidos", analizó el DT. Y agregó sobre el vínculo con el público: "Hubo partidos en los que sentimos que la gente se conectó con el equipo y sintió que era un plantel bien del club. Sabemos que cuando las cosas no se dan somos criticados, estamos en esto y sabemos cómo es, pero lo revertimos con trabajo y resultados. Hoy la gente que criticaba seguramente debe estar feliz y aplaudiendo".

Se viene Pacífico y la revancha pendiente

Con el objetivo institucional ya en el bolsillo, Sportivo Desamparados ahora enfocará todos sus cañones en el ascenso. En la final de la Región Cuyo volverá a cruzarse con Pacífico de General Alvear, que este domingo cayó 3 a 2 como local ante Argentino de Mendoza -perdiendo un invicto de más de tres años en su estadio-, pero hizo valer el 5-1 de la ida para avanzar.

La serie reeditará la definición regional de 2025, cuando el Víbora dejó en el camino a los mendocinos por penales (Sportivo había caído 0-2 en Alvear pero venció 2-0 en San Juan). Desamparados luego jugó la final por el ascenso donde cayó 1-0 en la finalísima por el ascenso frente a Ben Hur de Rafaela, en Pergamino. Con esa espina todavía clavada, el equipo de Del Cero abrirá la llave el próximo lunes en San Juan (a las 20 o 20:30, con horario a confirmar), mientras que la revancha se disputará una semana después en territorio alvearense. De ganar esa serie ahí sí, quedará a 90 minutos del ascenso al Federal A, el sueño que desvela a todos por Puyuta.