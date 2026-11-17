El plantel Verdinegro continúa con los entrenamientos, mientras la dirigencia planifica el fin de la temporada y el cambio de mando.

Definiciones. Raúl Antuña explicó los tiempos en San Martín de cara al cierre de un año en el que no se cumplieron las expectativas.

Con contratos vigentes que se vencen recién a fines de diciembre, en el Atlético San Martín pasan los días buscando el cierre de la temporada de manera más ordenada y planificada. Con dos frentes, el futbolístico y el dirigencial, en el Pueblo Viejo esperan que comience diciembre para tomar decisiones.

El manager del club, Raúl Antuña abordó el tema con mucha calma y sabiendo que buscan lo mejor para San Martín: 'El plantel sigue entrenando normalmente. Esperamos a que en diciembre ya se puedan resolver algunas cuestiones. En cuanto a los futbolistas que están licenciados, solamente lo están aquellos que tienen contrato vigente hasta el año 2027. El caso puntual de Sebastián González es claro, el está trabajando con el plantel'.

Trascendió que algunos futbolistas del actual plantel decidieron rescindir sus contratos vigentes como el defensor Martín Cocca y el delantero Nicolás Iachetti pero nadie más propuso una salida así. Aunque con la llegada de diciembre surgirán las novedades más fuertes en Concepción. Los futbolistas licenciados son: Ramiro Rúmbolo, Lautaro Garzón, Nicolás Paz, Sebastián Jaurena, quienes se presentarán al inicio de la pretemporada en enero próximo.

En el otro frente abierto en San Martín, el de la dirigencia, se acerca el día 27 cuando vencerá el cuarto intermedio que decidió la asamblea general y ese viernes podría salir nuevo presidente en el Verdinegro ya que el actual titular Jorge Miadosqui ratificó su salida. La urgencia de armar comisión directiva no es menor. Es que en un caso posible de acefalía, Personería Jurídica podría tomar decisiones como una intervención, pero ese escenario se ve lejano y distante en Concepción. Daniel Salinas es uno de los nombres que se perfilan para la sucesión en la presidencia tras más de 20 años de un mismo presidente.