¡Orgullo argentino! Gustavo Fernández hizo historia y conquistó por primera vez el Masters de tenis adaptado

Gustavo Fernández volvió a llevar al tenis argentino a lo más alto. A los 32 años, el cordobés derrotó al británico Alfie Hewett por 2-6, 6-4 y 6-1 en Barcelona y conquistó por primera vez el Masters de tenis en silla de ruedas, uno de los grandes títulos que todavía faltaban en su extraordinaria carrera.

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La consagración tuvo un valor especial por todo lo que había ocurrido antes. Fernández llegaba como número cuatro del ranking mundial y enfrente tenía al número dos del mundo y máximo favorito , un rival que además lo había vencido en los últimos ocho enfrentamientos entre ambos.

Hewett también había sido quien le había cerrado las puertas del título en las finales del Masters de 2021 y 2023 , y volvió a derrotarlo durante la fase de grupos de esta edición. Esta vez, sin embargo, el argentino consiguió cambiar la historia en el partido que más importaba.

La definición empezó cuesta arriba para Fernández. Hewett dominó el primer parcial y se impuso por 6-2 , pero el cordobés consiguió modificar el desarrollo del encuentro, elevó su nivel y se quedó con un segundo set mucho más disputado por 6-4.

En el parcial decisivo apareció la mejor versión del argentino. Fernández tomó rápidamente el control, redujo los errores y terminó imponiéndose con un contundente 6-1 después de casi dos horas y media de juego, para sellar una remontada que desató el festejo en Barcelona.

El Masters, denominado oficialmente Wheelchair Tennis Tour Finals, reúne a los ocho mejores jugadores de la temporada. Fernández había avanzado desde la fase de grupos con victorias frente al chino Zhenxu Ji y el neerlandés Tom Egberink, mientras que en semifinales superó con autoridad al español Martín de la Puente por 6-1 y 6-2.

Un título que le faltaba a una carrera enorme

El trofeo tiene además una dimensión histórica para el deporte nacional: Fernández se convirtió en el primer argentino en conquistar el Masters de tenis en silla de ruedas y volvió a celebrar un título de máxima relevancia después de siete temporadas. Su anterior gran consagración había sido Wimbledon 2019.

Su trayectoria ya incluye cinco Grand Slam individuales: Roland Garros en 2016 y 2019, el Abierto de Australia en 2017 y 2019 y Wimbledon en 2019. También alcanzó el número uno del ranking mundial en dos períodos y obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos de París 2024.

La conquista en Barcelona fue además el cuarto título de Fernández durante 2026. Antes había ganado el Victorian Open, el Allianz Para Trophy y el French Riviera Open, y con el Masters alcanzó los 74 títulos individuales a lo largo de su carrera.

Un año especial dentro y fuera de la cancha

El 2026 también estuvo marcado por un cambio enorme en su vida personal. En junio nació René, su primer hijo, y Fernández hizo referencia a esa nueva etapa después de conseguir uno de los triunfos más importantes de su trayectoria.

“Increíble manera de cerrar el año volviendo a ganar un título grande después de muchos años”, escribió en sus redes sociales después de levantar el trofeo. El argentino destacó también que la persona que había ganado su último gran título en 2019 era muy distinta a la que volvió a consagrarse ahora.

Fernández agradeció especialmente a su familia y a su entrenador Jonathan Abadie, con quien sostuvo el trabajo durante los años en los que el gran título se hizo esperar. Barcelona terminó ofreciéndole finalmente la revancha frente al rival que tantas veces lo había frenado y el único trofeo grande que todavía no había conseguido levantar.