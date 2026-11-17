Organizado por la Vecinal Manuel Belgrano, comenzó el año rutero para el pelotón de San Juan. La próxima, la Doble Chepes.

Primera. En 9 de Julio comenzó la temporada rutera y Valentín Correa fue el primer ganador.

Con algunas ausencias por compromisos de varios equipos fuera de San Juan, comenzó en el departamento 9 de Julio la temporada de Ruta de la Federación Ciclista Sanjuanina. Valentín Correa, en el embalaje final, se quedó con la primera carrera de este ciclo.

En un trazado que recorrió el eje central del departamento, el pelotón que no llegó a los 60 inscriptos, ofreció el espectáculo que el ciclismo rutero entrega. En ese marco, Correa se acomodó en el grupo definitivo que resolvió la carrera y lo ganó en un sprint más que intenso.

Este próximo finde no habrá actividad por la Fiesta del Sol, mientras que el último fin de semana de noviembre llegará la primera clásica, la Doble Chepes, con organización del Caucete Pedal Club desde el viernes 27 al domingo 29.

CLASIFICACIÓN GENERAL ELITE 1º Valentín Correa

2º Exequiel Alarcón