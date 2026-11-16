En 9 de Julio continúa la mejora de espacios de uso vecinal: el nuevo SUM de Fiorito tiene un 70% de avance

Con esta obra el municipio de 9 de Julio continúa con el plan de una red de infraestructura en expansión.

El futuro Salón de Usos Múltiples (SUM) de la localidad de Fiorito, en 9 de Julio, alcanzó el 70% de avance y se prepara para la etapa de techado, consolidando un proyecto estratégico del municipio para descentralizar servicios, fortalecer la acción social y garantizar derechos básicos en el corazón de los barrios. Se suma a obras similares en otras localidades.

En el marco de un plan municipal de recuperación y creación de infraestructura comunitaria, el departamento de 9 de Julio atraviesa una transformación significativa en la calidad de vida de sus habitantes. La construcción desde cero del nuevo SUM en la zona de Fiorito no sólo representa un avance edilicio, que hoy supera el 70% de progreso físico, sino que encarna la respuesta concreta a una demanda histórica de las familias del sector: contar con un punto de encuentro propio, seguro y equipado para el desarrollo integral de la comunidad.

Con los muros ya levantados y los trabajos listos para iniciar la colocación de la cubierta de techo, la obra entra en su tramo decisivo. Uno de los aspectos más destacados del proyecto es su modalidad de ejecución, ya que se lleva adelante íntegramente con fondos propios y mano de obra municipal. Esta decisión administrativa no sólo optimiza los recursos públicos del departamento, sino que también genera un círculo virtuoso donde el esfuerzo de los trabajadores locales se traduce directamente en patrimonio duradero para sus propios vecinos.

Un espacio para el desarrollo comunitario La relevancia de un Salón de Usos Múltiples en localidades alejadas de los grandes centros urbanos radica en su capacidad para funcionar como el verdadero corazón cívico del barrio. Una vez inaugurado, el SUM de Fiorito dejará de ser una estructura de ladrillos para convertirse en un polo dinámico que albergará iniciativas en cinco ejes fundamentales:

Salud y prevención: permitirá acercar operativos sanitarios, campañas de vacunación, controles pediátricos y atención primaria directamente al barrio, evitando que los vecinos deban trasladarse largas distancias para acceder a prestaciones básicas.

permitirá acercar operativos sanitarios, campañas de vacunación, controles pediátricos y atención primaria directamente al barrio, evitando que los vecinos deban trasladarse largas distancias para acceder a prestaciones básicas. Educación y capacitación: funcionará como aula abierta para talleres de oficios, apoyo escolar, alfabetización digital y cursos de formación laboral, brindando herramientas concretas de crecimiento tanto a jóvenes como a adultos.

funcionará como aula abierta para talleres de oficios, apoyo escolar, alfabetización digital y cursos de formación laboral, brindando herramientas concretas de crecimiento tanto a jóvenes como a adultos. Deporte y recreación: ofrecerá un espacio resguardado de las inclemencias climáticas para la práctica de disciplinas deportivas, actividades físicas para adultos mayores y juegos recreativos para las infancias, promoviendo hábitos saludables y alejando a los jóvenes de situaciones de vulnerabilidad.

ofrecerá un espacio resguardado de las inclemencias climáticas para la práctica de disciplinas deportivas, actividades físicas para adultos mayores y juegos recreativos para las infancias, promoviendo hábitos saludables y alejando a los jóvenes de situaciones de vulnerabilidad. Cultura e identidad: será el escenario natural para expresiones artísticas locales, peñas, muestras, celebraciones barriales y encuentros que refuercen el sentido de pertenencia y la identidad de Fiorito.

será el escenario natural para expresiones artísticas locales, peñas, muestras, celebraciones barriales y encuentros que refuercen el sentido de pertenencia y la identidad de Fiorito. Participación social: brindará un ámbito adecuado para las reuniones de uniones vecinales, organizaciones civiles y mesas de diálogo entre los ciudadanos y el Estado municipal. Infraestructura en expansión en 9 de Julio El avance en Fiorito no es un hecho aislado, sino que forma parte de una planificación territorial más amplia impulsada por la gestión del intendente Daniel Banega. El objetivo central de este programa es equilibrar el desarrollo urbano en todo el departamento, asegurando que cada distrito cuente con instalaciones dignas para la vida en sociedad.