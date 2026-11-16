    • 16 de noviembre de 2026 - 12:26

    Banco San Juan se integra con otros dos bancos nacionales y anticipan qué pasará con las sucursales

    La entidad sanjuanina avanzará en un proceso de integración con Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos. Aseguran que no habrá cambios en la atención ni en las sucursales.

    Banco San Juan.

    Banco San Juan.

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    Banco San Juan continuará su proceso de integración con Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos, las tres entidades pertenecientes al mismo grupo económico, con el objetivo de ganar escala, fortalecer sus servicios y ampliar su presencia en el sistema financiero argentino.

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    La iniciativa busca reunir la experiencia, las capacidades y las fortalezas de los tres bancos en una estructura de mayor alcance. Según lo informado por la entidad, el resultado será uno de los bancos privados más importantes de Argentina, con mayores posibilidades de crecimiento y capacidad para acompañar el desarrollo de la región.

    El proceso apunta a consolidar una organización con presencia en distintas provincias y potenciar los servicios que actualmente ofrecen las entidades. La integración permitirá aprovechar recursos y conocimientos compartidos para ampliar las oportunidades de negocios y mejorar la atención a los clientes.

    Qué pasará con Banco San Juan y sus sucursales

    Uno de los puntos centrales del anuncio es que no se prevén modificaciones en la atención habitual ni en la presencia territorial de Banco San Juan. La entidad continuará operando con sus sucursales y mantendrá sus compromisos con la provincia.

    Además, seguirá desempeñándose como Agente Financiero de San Juan, un rol que forma parte de su vínculo institucional con el Gobierno provincial y con la actividad económica local.

    Desde la entidad remarcaron que la búsqueda de una mayor escala no implica perder cercanía con los clientes. En ese sentido, Banco San Juan mantendrá su relación con las comunidades sanjuaninas, aunque pasará a formar parte de una organización regional de mayor dimensión.

    La integración con Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos representa una nueva etapa en la evolución del grupo, que busca fortalecer su posicionamiento en el mercado financiero nacional sin modificar, al menos en esta instancia, la operatoria cotidiana de los clientes sanjuaninos.

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