La UCCuyo llevó sus prácticas profesionales al tatami para promover la salud integral en el deporte

La formación académica en salud atraviesa un cambio de paradigma: el contacto temprano con el territorio y la comunidad. Bajo esta premisa, los alumnos de segundo año de la cátedra Podología Deportiva y Ortopedia, de la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo) , protagonizaron una destacada actividad de extensión fuera de las aulas, en otro proyecto de extensión universitaria de esta institución.

El escenario elegido fue el Club Atlético Sanjuanino Juniors, donde los futuros profesionales perteneciente a la Tecnicatura Universitaria en Podología de la Facultad de Ciencias Médicas trabajaron codo a codo con los integrantes de la Escuela de Karate Senshi San Juan.

El encuentro no fue casual, sino que respondió a las particularidades técnicas y físicas que exige el estilo Kyokushin , una modalidad de karate reconocida por su intensidad, contacto pleno y exigencia física. Desde una perspectiva podológica y ortopédica, esta arte marcial representa un laboratorio vivo de enorme valor académico. A diferencia de otras disciplinas que utilizan calzado especializado con amortiguación, el karate se practica íntegramente descalzo sobre el tatami.

Esta condición expone al pie a un abanico complejo de solicitaciones mecánicas. Durante la jornada, los estudiantes pudieron observar en tiempo real la dinámica de los distintos tipos de apoyos, los desplazamientos explosivos, los bruscos cambios de dirección, los pivoteos constantes y las diversas técnicas de golpeo con los miembros inferiores. Cada uno de estos gestos deportivos somete a las estructuras óseas, articulares, tendinosas y dérmicas del pie a presiones específicas que requieren una evaluación detallada para evitar lesiones por sobrecarga o traumatismos directos.

Más allá de la observación clínica y biomecánica, la iniciativa tuvo un fuerte componente preventivo y educativo. Los alumnos universitarios, acompañados por el equipo docente, brindaron una charla informativa destinada a los practicantes de la escuela de artes marciales. En este espacio se abordó la relevancia del cuidado diario de los pies como pilar fundamental del rendimiento y la continuidad deportiva.

Se hizo especial hincapié en la detección temprana de posibles alteraciones estructurales o funcionales, así como en la higiene y el mantenimiento de la piel y las uñas, factores que suelen pasar desapercibidos hasta que generan dolor o impiden el entrenamiento normal. La interacción directa permitió evacuar dudas concretas de los karatecas sobre durezas, rozaduras, impactos repetitivos y la forma correcta de preparar y recuperar el pie tras sesiones de alta exigencia.

Una mirada integral de la UCCuyo

La actividad fue impulsada y supervisada por las autoridades de la carrera, quienes destacaron el impacto formativo de estas instancias. María Agustina Tello, coordinadora de la Tecnicatura Universitaria en Podología, subrayó el valor de sacar a los estudiantes del entorno teórico tradicional para enfrentarlos a escenarios reales de intervención.

“Esta experiencia fue especialmente enriquecedora, porque permitió que los estudiantes comprendieran que la podología no se limita únicamente a la atención de afecciones del pie dentro de un consultorio, sino que también tiene un papel importante en el ámbito deportivo, tanto desde la prevención como desde la educación para la salud”, explicó Tello tras finalizar la jornada.

Para la coordinadora, el contacto directo con distintas poblaciones es un eje insustituible en la currícula universitaria: “Considero fundamental que, durante su formación, nuestros estudiantes tengan la posibilidad de acercarse a diferentes realidades. Estas experiencias les permiten desarrollar una mirada más amplia e integral de la profesión, relacionar la teoría con la práctica y comprender las necesidades particulares de cada grupo”. Asimismo, remarcó que este tipo de acciones sirven para dar visibilidad a la disciplina e integrarla formalmente dentro de los equipos interdisciplinarios de salud deportiva, un espacio donde el rol de los pies suele ser subestimado pese a ser el principal punto de apoyo y propulsión del cuerpo humano.

Articulación comunitaria y compromiso institucional

El éxito de la jornada también se cimentó en la apertura y predisposición de los anfitriones. Los referentes de la Escuela Senshi San Juan, Bruno Mercado y Miguel Mercado, compartieron sus conocimientos técnicos sobre los fundamentos del karate Kyokushin, explicando la lógica detrás de cada postura y desplazamiento. Su participación fue clave para facilitar un diálogo fluido y horizontal entre los estudiantes universitarios y los deportistas, enriqueciendo el intercambio mutuo de saberes.

De cara al futuro, desde la Facultad de Ciencias Médicas de la UCCuyo reafirmaron su intención de sostener y multiplicar este tipo de convenios y salidas territoriales. “Entendemos que la formación profesional no debe quedar limitada al aula. La posibilidad de vincularnos con instituciones y organizaciones de la comunidad nos permite generar experiencias de aprendizaje significativas y, al mismo tiempo, contribuir a la promoción de la salud”, concluyó María Agustina Tello, ratificando el compromiso de seguir acercando la podología a diversos ámbitos de la sociedad sanjuanina para formar profesionales íntegros, empáticos y preparados para los desafíos actuales.