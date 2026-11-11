Ciberdelito en San Juan: la UCCuyo impulsa un proyecto de ley ante 2.800 casos anuales

El ciberespacio es el nuevo escenario delictivo en San Juan. Con un promedio alarmante que indica que cada dos horas un vecino cae en las redes de una estafa virtual, el ciberdelito dejó de ser un inconveniente técnico aislado para transformarse en una preocupación de seguridad ciudadana. En este contexto, la UCCuyo decidió intervenir y trabajar en la prevención.

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Las estadísticas son contundentes: se estiman entre 2.700 y 2.800 casos de ciberdelitos cometidos al año en territorio sanjuanino. Frente a este panorama preocupante, la Escuela de Seguridad de la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo) decidió no quedarse en el diagnóstico y llevó formalmente a la Legislatura Provincial un anteproyecto de ley pionero que busca frenar el fenómeno a través de la prevención, la educación activa y la asistencia integral a las víctimas.

El anteproyecto que ya se encuentra bajo estudio en la Cámara de Diputados de San Juan no surge de la improvisación, sino de un riguroso trabajo científico titulado «Ley de Prevención del Ciberdelito en la Provincia de San Juan».

La investigación que le da sustento fue dirigida por la magíster Graciela De Cara , con la codirección del licenciado Daniel Francisco Mercado y la coordinación de Teresita Balaguer . El equipo de trabajo se completa con el licenciado Enzo Aciar y los estudiantes Pedro Ahumada, Brenda Hidalgo, Gastón Álvarez, Juan Pablo Soria y Martín Domínguez .

Para construir este diagnóstico, los investigadores aplicaron una metodología de enfoque mixto . Esta combinó el análisis exhaustivo de la normativa nacional y provincial vigente, la realización de encuestas a la ciudadanía sanjuanina y entrevistas semiestructuradas a actores claves: funcionarios judiciales, fiscales, miembros de las fuerzas policiales y especialistas en ciberseguridad.

El resultado de este cruce de datos permitió evidenciar la urgencia de promover políticas públicas basadas en evidencia científica, capaces de blindar a los sectores más vulnerables, como adultos mayores y jóvenes, ante la sofisticación de los delitos informáticos.

Los cuatro pilares del proyecto contra el ciberdelito

Es importante destacar que el articulado propuesto por la UCCuyo no incluye tipificaciones penales, ya que estas son de exclusiva competencia de la justicia federal. En su lugar, la normativa regula áreas de estricta órbita provincial, estructurándose en cuatro ejes estratégicos fundamentales:

Alfabetización digital universal: se proyecta incorporar contenidos obligatorios de ciberseguridad en todos los niveles educativos formales, complementados con talleres comunitarios dinámicos destinados a centros de jubilados y uniones vecinales.

se proyecta incorporar contenidos obligatorios de ciberseguridad en todos los niveles educativos formales, complementados con talleres comunitarios dinámicos destinados a centros de jubilados y uniones vecinales. Registro de incidentes: creación de un centro de datos estadísticos anónimos, alimentado de forma directa por la Policía y la Justicia, con el fin de mapear la actividad delictiva en tiempo real y anticiparse a los modus operandi.

creación de un centro de datos estadísticos anónimos, alimentado de forma directa por la Policía y la Justicia, con el fin de mapear la actividad delictiva en tiempo real y anticiparse a los modus operandi. Fondo de prevención específico: garantizar una asignación presupuestaria fija destinada a financiar la adquisición de equipamiento tecnológico de punta y la formación continua de las fuerzas policiales.

garantizar una asignación presupuestaria fija destinada a financiar la adquisición de equipamiento tecnológico de punta y la formación continua de las fuerzas policiales. Asistencia integral a las víctimas: implementación de una línea telefónica gratuita operativa las 24 horas, los 365 días del año. Este servicio ofrecerá contención psicológica profesional, rigurosa orientación legal y un canal de auxilio inmediato para lograr el bloqueo temporal de cuentas bancarias y mitigar el daño financiero.

Hacia una comunidad digitalmente segura

Con esta iniciativa, la UCCuyo demuestra cómo el conocimiento generado en las aulas y los laboratorios universitarios puede trascender para transformar la realidad social. El proyecto de ley busca dotar al Estado provincial de herramientas modernas y efectivas para organizar la prevención, proteger a los sanjuaninos y construir un entorno digital mucho más seguro y confiable para toda la comunidad.