De vivir la Fiesta de la Tradición como bailarina a convertirse en Paisana, la historia de Aymará Maldonado

Como sucede desde hace 65 ediciones, Jáchal tiró la casa por la ventana y comenzó con las celebraciones en el marco de la Fiesta de la Tradición , y como estaba previsto pasaron por el escenario mayor las candidatas que aspiraban ser Paisana Nacional. Tras la votación del jurado, Aymará Maldonado se quedó con el ansiado título, acompañada por Agustina Mellea, quien quedó como Segunda Paisana.

A días de aquella noche que sin duda será parte de los recuerdos más preciados de Aymará, conversó con DIARIO DE CUYO sobre cómo vivió cada instancia, no solo durante la velada sino también en la previa.

La joven, de 19 años, se presentó en representación de la categoría inferiores del Club Sportivo Racing. Ser la cara de la institución deportiva no fue una cuestión de azar, ya que su madre forma parte de la subcomisión y tras una larga charla en familia, le brindaron todo el apoyo a la jachallera que tiene una conexión especial con la Fiesta.

“Participé en ediciones anteriores de la fiesta como bailarina. Hace dos años me recibí de profesora de danzas folclóricas argentinas y como hay había estado en la fiesta desde otro lugar, me animé a presentarme este año desde otro sitio” , comenta. Para ella, la Fiesta de la Tradición despierta un sentimiento de arraigo que la mayoría de los jóvenes de Jáchal tienen.

Presentada la ficha de inscripción, el camino que recorrió tanto Aymará como el resto de las aspirantes a Paisanas fue más que interesante. La joven destaca que es mucha la preparación que tienen, mucho más de lo que se puede ver sobre el escenario.

Danzas folclóricas, la historia de Jáchal, los orígenes de ciertas tradicionales propia de la tierra como la tortita jachallera fueron parte de las capacitaciones que recibieron las jóvenes. Para la flamante Paisana de este año, conocer sobre el rol de Martina Chapanay en el Cruce de los Andes y su contacto con el departamento; o la actividad que muchos caudillos de renombre histórico desarrollaron en la comuna fueron datos más que enriquecedores y llamativos.

Una elección marcada por la emoción y el apoyo familiar

Al ser consultada sobre cuáles considera fueron los motivos por los que el jurado la eligió por sobre el resto de las candidatas, Aymará sostiene que considera haber corrido con cierta ventaja gracias a su formación en danza y los conocimientos que adquirió en la carrera.

Su templanza y la seguridad en el habla también considera que fueron fundamentales para transmitir toda la preparación que tuvo detrás. Sin embargo, quedarse con el premio mayor fue algo que no se esperaba.

“La verdad es que no lo podía creer. Cuando estaba en el escenario no iba contando los votos o tomando la dimensión de cuántas veces había pasado a saludar, pero en un momento desde el escenario la veo a mi madre que asentía con la cabeza muy contenta. No lo podía creer, es algo que hasta ahora no puedo creer”, comenta la joven, aun con la sorpresa en el habla.

Para ella el apoyo de su familiar fue fundamental en cada instancia del certamen. “Nunca había visto a mi familia y a mis amigos tan felices”, resume. Su madre aprovechó para recordarle que ella siempre fue de espíritu inquieto, buscando nutrirse de experiencias nuevas. Sus compañeros de danza estuvieron en cada momento alentando con carteles y acompañando. Sus abuelos, que por ser mayores habían dejado de ir a la Fiesta de la Tradición este año no se la quisieron perder, y también estuvieron presentes cuando la joven fue coronada. Y obvio, la institución a la cual representaba tiró la casa por la ventana, organizando luego de la fiesta una caravana para agasajar a su Paisana.

Con el nombramiento de las nuevas Paisanas Nacionales, comienza el camino de representación de Jáchal que durará todo un año. Sus actividades inician en lo inmediato, con la presencia en los actos vinculados a la fiesta y la participación en la apertura durante las últimas dos noches de la Fiesta de la Tradición. Para la joven, es un compromiso y orgullo poder representar a su departamento, y espera poder hacerlo de la mejor manera.