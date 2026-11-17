San Juan será escenario de uno de los principales encuentros del calendario nacional de judo. Del viernes 20 al domingo 22 de noviembre, el Estadio Aldo Cantoni recibirá el Campeonato Nacional Clausura de Judo 2026, que contará con la participación de más de 1.500 competidores provenientes de todas las provincias del país.

Durante tres jornadas, judocas de distintas edades y categorías competirán en las siete divisiones de peso correspondientes a las ramas femenina y masculina. El programa contempla las categorías juveniles Sub 13 y Sub 15, cadetes Sub 18, juniors Sub 21, seniors cinturones negros y kyus adultos, además de una instancia de judo para personas con síndrome de Down.

La competencia se desarrollará del 20 al 22 de noviembre en el Estadio Aldo Cantoni, con representantes de todas las provincias argentinas. El certamen reunirá distintas categorías, tanto femeninas como masculinas, y contará con una delegación sanjuanina de 60 deportistas.

La actividad comenzará el viernes con las competencias de juveniles Sub 13, cadetes Sub 18 y juniors Sub 21, junto con la participación de deportistas con síndrome de Down. El sábado será una de las jornadas centrales, con las categorías juveniles Sub 15, Sub 21 novicios y seniors cinturones negros.

Ese mismo día, de 16 a 17 horas, se realizará la ceremonia inaugural, que contará con la presencia de autoridades federativas y gubernamentales, desde las 17 horas, se disputarán las finales y los combates por terceros puestos de la categoría seniors cinturones negros.

El domingo será el turno de las competencias de kyus adultos, tanto graduados como novicios, y cadetes Sub 18 novicios, completando así el cronograma del campeonato.

San Juan también tendrá una importante participación deportiva, con una delegación de 60 judocas que representará a la provincia en las diferentes categorías del certamen, compartiendo escenario con los principales exponentes de esta disciplina a nivel nacional.

La organización estará a cargo de la Federación Sanjuanina de Judo y la Secretaría de Deporte de la Provincia, en el marco del acompañamiento del Gobierno de San Juan al desarrollo de las disciplinas deportivas y a la realización de competencias nacionales que fortalecen la actividad federada y generan oportunidades para los deportistas locales.

De esta manera, el Estadio Aldo Cantoni volverá a recibir un acontecimiento deportivo de alcance nacional, posicionando a San Juan como sede de grandes encuentros y promoviendo el crecimiento del judo en toda la provincia.