El amor la trajo desde Córdoba hasta San Juan hace más de 30 años, pero fue el cariño por la provincia lo que hizo que decidiera quedarse. En ese camino, Marisa Raboy construyó una vida con distintas ocupaciones y una pasión que la acompaña desde chica: el tejido. Lo que durante años hizo para ella y su familia, con el tiempo se convirtió en una actividad que hoy ocupa buena parte de sus días y representa una fuente de ingresos después de la jubilación.

Adelina del Carmen Ferreyra, de Angaco: un proyecto que nació de una red de mujeres y las ganas de seguir creciendo sin poner el ojo en la edad

Su emprendimiento se llama Suquía Tejidos, un nombre que conserva un pedacito de sus raíces cordobesas. Suquía es el río que atraviesa la ciudad de Córdoba, de donde es oriunda Marisa. “Soy cordobesa, mi corazoncito es de Córdoba. Pero hace más de 30 años que vivo acá en San Juan. Amo San Juan” , contó la emprendedora en diálogo con DIARIO DE CUYO.

Aunque el tejido siempre estuvo presente en su vida, la posibilidad de transformarlo en una actividad comercial llegó poco antes de jubilarse. Primero tejía para ella, después para sus hijos y sus nietos. Hasta que un día decidió probar con algo propio y darle forma a Suquía Tejidos.

Actualmente trabaja con dos agujas y crochet, aunque uno de los materiales que más utiliza es el hilo de yute. Con sus manos realiza diferentes piezas artesanales, entre ellas bolsos, individuales y maceteros, productos que combinan utilidad y trabajo manual, reflejando la creatividad de Marisa.

Antes de dedicarse de lleno a esta actividad, Marisa tuvo un recorrido laboral diverso. Es maestra jardinera de formación y también trabajó en el área comercial de distintas empresas. A esas ocupaciones se suma otra faceta que disfruta, como es el canto.

Sin embargo, el tejido siempre fue una constante en su vida. La jubilación marcó un cambio en su rutina y encontró en esa actividad una manera de mantenerse ocupada, continuar desarrollando sus habilidades y sumar un ingreso a su economía. “Hoy por hoy esta es mi actividad principal”, explicó.

Pero sostener una actividad independiente en el contexto económico actual no resulta sencillo. Marisa reconoce que necesita seguir trabajando y que sus ingresos jubilatorios no son suficientes para afrontar los gastos cotidianos. “Sé que voy a tener que trabajar mientras viva, mientras esté sana, porque estoy jubilada y la jubilación no alcanza. Pero tengo claro que quiero trabajar en lo que me gusta y amo hacer esto”, expresó.

Además de producir sus propias piezas, también dicta clases de tejido. Esa tarea representa una ayuda económica y, al mismo tiempo, una oportunidad para compartir sus conocimientos con otras personas. “Me encanta dar clases. Lo pasamos muy lindo”, contó.

Como parte de su actividad actual, Marisa participa todos los domingos por la tarde de la feria de artesanos de la Estación San Martín, en Capital, un espacio convocado por las áreas de Turismo y Cultura del municipio. Allí exhibe sus creaciones y toma contacto directo con quienes se interesan por sus productos. Si bien reconoce que sostener la presencia en las ferias implica un esfuerzo importante, considera que son una oportunidad para dar a conocer su trabajo.

“Es muy cansador y sacrificado, pero para nosotros los artesanos no deja de ser una vidriera. Por ahí no vendés en un día de feria, pero después alguien que te vio te llama y te encarga algo”, explicó.

Suquía Tejidos es una manera de mantener vivo el vínculo con sus orígenes, sin dejar de lado el lugar que eligió para vivir.

Dónde encontrar las propuestas de Marisa Raboy

Marisa comparte sus trabajos y novedades en Instagram, a través de la cuenta @suquiatejidos. También participa todos los domingos por la tarde en la feria de artesanos de la Estación San Martín, en Capital, a partir de las 17 horas. Allí los interesados pueden tomar contacto con las piezas como también realizar encargues.