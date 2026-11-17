Luego del anuncio de UTA de la posibilidad de tomar medidas de fuerza en San Juan por la deuda salarial que mantenían los empresarios, y el antecedente del paro sorpresivo por parte de los trabajadores en octubre, finalmente se logró un acuerdo y no habrá interrupciones del servicio. Así lo confirmó Antonio Ruiz, secretario de Finanzas de la UTA y vocero del gremio, en contacto con DIARIO DE CUYO.

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“Se cerró el acuerdo gracias a Dios” , destacó Ruiz. Cabe recordar que el acuerdo llegó sobre la fecha límite que había anunciado el gremio para obtener una respuesta favorable tras la reunión de delegados mantenida la semana pasada. El plazo se había dado hasta este lunes 16 de noviembre, y en caso de no lograr una reacción de parte de los empresarios, se iba a proceder a la toma de medidas de fuerza analizadas empresa por empresa.

El acuerdo salarial firmado el 23 de septiembre contemplaba el pago de diferencias de mayo, junio, julio y agosto, además de un incremento del 10,5% para septiembre y una cuota de $60.000 prevista para mediados de octubre. Sin embargo, en octubre tras el paro se regularizó la deuda correspondiente a la diferencia de septiembre y la cuota, pero quedaban pendientes los montos de los meses previos. A raíz de esa demora fue que UTA decidió estar en estado de alerta y reunir a los delegados de las empresas para definir acciones.

Este lunes se acordó entre las empresas y el gremio cerrar un acuerdo con el pago de la deuda salarial en dos cuotas fijas, con fechas puntuales.

Así, la diferencia no remunerativa de $120.000 correspondiente a mayo y junio; más las diferencias salariales y los viáticos adeudados de julio y agosto serán abonados a los trabajadores en dos cuotas, a pagarse durante los últimos dos veces del año.

Conforme a lo informado, la primera cuota de $210.000 se abonará el 30 de noviembre; mientras que la segunda cuota por el mismo monto se estará haciendo efectiva el 11 de diciembre. Un dato no menor es que está el compromiso de abonar el aguinaldo el 18 de diciembre, por lo que los trabajadores del transporte de corta y mediana distancia podrían estar recibiendo más dinero el último mes del año, siempre y cuando las empresas cumplan.

“Se levanta toda medida. No habíamos dictado ninguna medida de fuerza, pero con esto queda todo solucionado”, enfatizó Ruiz.

De esta manera, todas las alertas que había sobre el transporte público de pasajeros y su prestación habitual en la provincia se levantan y la situación vuelve a la normalidad, con la mira puesta a fines de noviembre y el cumplimiento por parte de las empresas del pago de la primera deuda.