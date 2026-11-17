La histórica institución tucumana ofrece sus instalaciones, incluyendo el estadio Ángel Pascual Sáez, a través de una inmobiliaria para afrontar deudas.

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El club San Jorge de Tucumán ha puesto a la venta la totalidad de sus instalaciones deportivas por la suma de 700.000 dólares. La operación, a cargo de una inmobiliaria local, abarca un predio completo situado sobre la Ruta Nacional 9.

"En venta"



Porque el Club San Jorge de Tucumán vende su estadio y todas sus instalaciones. pic.twitter.com/zHXm8h00Y6 — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) November 16, 2026 El complejo, ubicado a unos ocho kilómetros de San Miguel de Tucumán, incluye el estadio Ángel Pascual Sáez, utilizado actualmente por Atlético Tucumán para sus divisiones inferiores y reserva. Además, forman parte de la oferta una cancha de básquet y un galpón de aproximadamente 1.000 metros cuadrados.

El estadio, construido entre 2016 y 2017 e inaugurado oficialmente en octubre de ese último año, sigue en uso mientras se busca comprador. El precio de venta figura en el aviso publicado por la inmobiliaria y corresponde al conjunto de las instalaciones.

Detalles del predio deportivo en venta en Tucumán El predio en venta cuenta con un campo de fútbol equipado con riego por aspersión y sistema de drenaje, además de la cancha de básquet. La propiedad también incluye un galpón de considerables dimensiones, detallaron los responsables de la comercialización. La cancha de fútbol, la de básquet y el galpón se ofrecen como parte de una misma propuesta inmobiliaria.

La decisión de vender las instalaciones se enmarca en el retiro del club de las competencias de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en junio de 2019. Tras un incidente en una final por el ascenso, la dirigencia anunció el cese de su participación en torneos nacionales.