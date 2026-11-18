En tiempos donde las designaciones juegan su propio partido, la confirmación de la terna arbitral para la final de ida de la Región Cuyo del Torneo Regional Amateur entre Sportivo Desamparados y Pacífico de General Alvear ya despertó malestar generalizado entre los hinchas sanjuaninos. El Consejo Federal confirmó a Fernando Rekers, un árbitro cordobés que ya cuenta con antecedentes polémicos en partidos que involucraron al Víbora y a otro equipo de San Juan. Ante este escenario, la dirigencia puyutana presentó una nota ante el organismo para expresar su cuestionamiento.

La terna arbitral estará encabezada por Rekers, de 34 años, quien tendrá como asistentes a Fabrizio Monjes, Marco Colazo y Brian Francisco Rekers, hermano del juez principal, que habitualmente aparece designado junto a él.

El nombre del árbitro no pasó inadvertido en Puyuta, especialmente por lo ocurrido en la final de ida de la Región Cuyo de la edición 2024/2025. El 26 de enero de 2025, Desamparados visitó a Pacífico en General Alvear, en un encuentro que terminó con triunfo mendocino por 2 a 0 y que estuvo marcado por varias decisiones arbitrales cuestionadas por el conjunto sanjuanino.

Uno de los episodios más recordados fue la expulsión de Tomás Romero sobre el cierre del primer tiempo. El volante vio la tarjeta roja luego de una supuesta seña que habría realizado cuando Rekers marcó el final de esa etapa, justo cuando Desamparados protagonizaba una situación de ataque.

En el complemento también hubo fallos que generaron reclamos, entre ellos decisiones vinculadas a posiciones adelantadas que fueron consideradas inexistentes por el entorno puyutano. Pese a la derrota por dos goles, el equipo sanjuanino logró revertir la serie en el encuentro de vuelta, aunque aquella definición también estuvo atravesada por cuestionamientos al arbitraje de José Díaz, también cordobés.

Pero Desamparados no es el único equipo sanjuanino que tiene antecedentes con Rekers. Alianza también quedó involucrado en un partido polémico bajo su conducción, durante el Regional Amateur 2023/2024, cuando enfrentó a Gutiérrez de Mendoza, equipo que posteriormente consiguió el ascenso.

En aquel encuentro, el conjunto mendocino abrió el marcador en medio de reclamos por distintas decisiones arbitrales. La situación derivó en una invasión del campo de juego y una supuesta agresión al plantel visitante, por lo que el partido terminó suspendido. Días después, el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal resolvió eliminar a Alianza de la competencia y darle la clasificación a Gutiérrez para disputar la final interregional.

Con estos antecedentes, Desamparados decidió elevar una presentación formal ante el Consejo Federal para dejar asentado su desacuerdo con la designación. Si bien no es habitual que el organismo modifique una terna una vez oficializada, la dirigencia busca que su postura quede registrada antes de un partido determinante.

La final de ida se disputará el lunes en San Juan y tendrá como protagonistas a dos equipos que llegan envalentonados después de superar con autoridad las semifinales. Desamparados dejó en el camino a Defensores de Belgrano de Justo Daract, mientras que Pacífico eliminó a su coterráneo Argentino de Mendoza.

Ahora, toda la atención está puesta en una definición que debería resolverse dentro del campo de juego, pero que comenzó a jugarse antes del pitazo inicial. La designación de Rekers volvió a instalar el debate sobre el arbitraje y encendió una señal de alerta entre los hinchas de Desamparados, que esperan que esta vez el protagonismo quede exclusivamente en los futbolistas sabiendo que en San Juan no se definirá nada y el finalista por el ascenso se determinará una semana después en Alvear.