Ya comenzó la cuenta regresiva. En Puyuta ya se respira la final ante Sport Club Pacifico que terminará por definir el campeón de la Región Cuyo del Regional Amateur. Lo cierto es que la definición reunirá a dos equipos que llegan respaldados por campañas sobresalientes y una llamativa simetría en sus recorridos. Sportivo Desamparados y Pacífico de General Alvear comenzarán a disputar este lunes desde las 20:30 en San Juan -con arbitraje de Franco Morón- una final a doble partido que tendrá su revancha una semana más tarde en suelo alvearense, con el título regional en juego y el boleto a la instancia definitiva por uno de los cuatro ascensos al Torneo Federal A.

El dato que más llama la atención en la previa es la solidez de ambos finalistas: tanto el equipo conducido por Mauricio Del Cero como el elenco mendocino que dirige Pablo Castro, sufrieron apenas una derrota en todo el campeonato, y en los dos casos ese único traspié se produjo en instancias de eliminación directa sin impedirles avanzar con autoridad.

Las similitudes se extienden incluso a la contundencia con la que cerraron las semifinales, ya que Desamparados aplastó 7-1 en el global a Defensores de Belgrano de Justo Daract y Pacífico superó 7-4 en el acumulado a Atlético Argentino de San José . A ese presente se suma un ingrediente emocional reciente: en febrero de 2025 ya se enfrentaron en un cruce eliminatorio que terminó con festejo puyutano por penales para meterse en la final por el ascenso.

Por el lado de Sportivo Desamparados, el camino estuvo marcado por su capacidad de reacción y por una ofensiva que fue creciendo con el correr de las llaves. Integrante de la Zona 6 de la Región Cuyo, el Víbora abrió el torneo con dos empates consecutivos: 1-1 ante Unión en el debut, con gol de Lucas Riofrío, y 1-1 frente a Belgrano de Media Agua en la segunda jornada, con conquista de Agustín Aguilar. Tras cumplir fecha libre, afrontó un compromiso límite en la cuarta fecha ante Unión de Villa Krause, al que llegaba condicionado y donde una caída lo dejaba prácticamente eliminado. En un encuentro que comenzó el domingo 20 y terminó el lunes 21 de septiembre luego de suspenderse por un corte de energía provocado por el viento Zonda , Desamparados ganó 2-1 con un doblete de Franco Goria en un partido con cuatro expulsados que resultó bisagra y lo subió a la cima. Luego , en la quinta fecha, venció 2-0 como local a Belgrano de Media Agua con tantos de Oscar Sainz y Daniel Castro, alcanzó los 8 puntos, aseguró el primer puesto del grupo y sacó boleto anticipado antes de quedar libre en el cierre.

Ya en los cruces eliminatorios, Desamparados desplegó todo su repertorio ofensivo con Cristian "Kiki" Ramírez, Franco Goria y Tomás Garro como principales cartas de gol. En la Segunda Fase cayó 1-0 en la ida como visitante ante San Carlos de Mendoza -su única derrota en todo el certamen-, pero revirtió la serie en San Juan con una goleada 3-0 gracias a los tantos de Edgardo Díaz, Tomás Garro y Franco Goria para imponerse 3-1 en el global.

En la Tercera Fase volvió a cruzarse con Unión de Villa Krause: igualó 1-1 en la ida con anotación de Daniel Castro y sentenció la llave en Puyuta con un 2-0 mediante dos penales ejecutados por Tomás Garro y Lucas Quiroga (global 3-1). Finalmente, en semifinales frente a Defensores de Belgrano de Justo Daract, redondeó un aplastante 7-1 tras golear 4-0 en la ida en casa —con un triplete de Cristian "Kiki" Ramírez y un penal de Edgardo Díaz— y volver a ganar 3-1 en la revancha en Villa Mercedes con goles de Tomás Garro, Cristian Ramírez y Franco Goria.

De este modo, entre fase de grupos y cruces, Cristian Ramírez y Franco Goria encabezaron la tabla goleadora del Víbora con 4 conquistas cada uno, seguidos de cerca por Tomás Garro con 3 y Daniel Castro y Edgardo Díaz con 2.

Pacífico y una campaña similar

En la vereda opuesta aparece un Pacífico que construyó una primera ronda implacable en la Zona 1 de la Región Cuyo, cerrando el grupo como líder invicto con 16 puntos para clasificarse directamente a la Tercera Ronda. En el debut superó 2-0 a Quiroga con goles de Enzo Tejada —de penal— y Diego Méndez; en la segunda fecha empató 1-1 como visitante frente a Huracán de San Rafael con tanto de Maximiliano Herrera (Braian Uribe marcó para el local); y en la tercera jornada venció 2-0 a Goudge fuera de casa con un doblete de Ramiro Riarte para trepar a lo más alto.

En la cuarta fecha desató una ráfaga ofensiva al golear 6-0 a Quiroga —con tres tantos en el primer tiempo y tres en el complemento— para llegar a 10 puntos invicto y asegurar la clasificación; en la quinta derrotó 4-1 a Huracán de San Rafael con anotaciones de Ramiro Riarte, Mauricio Dalseco, Lautaro Vasconsulo y Cristian Estigarribia; y en la sexta superó 2-0 a Goudge, con ambos equipos ya clasificados, gracias a los goles de Cristian Estigarribia y Enzo Tejada.

En los mano a mano, el Lobo de General Alvear sostuvo su elevado poder de fuego con un ataque muy repartido. En cuartos de final (tercera ronda) frente a Deportivo Goudge igualó 0-0 en la ida como visitante y resolvió la serie en casa con un 2-0 convertido por Javier Peñaloza y Maximiliano Herrera. Luego, en semifinales ante Atlético Argentino de San José, dio un golpe contundente al golear 5-1 de visitante en la ida con conquistas de Valentín Robatto, Enzo Tejada, Javier Peñaloza, Martín Gómez y Mateo Vignolo. En la revancha cayó 3-2 en Alvear —descontaron Mateo Vignolo y Mauricio Dalsecco—, resultado que le cortó un invicto de tres años como local y representó su única derrota en el torneo, aunque le alcanzó con holgura para sellar el pase a la final con un global de 7-4 y confirmar a Enzo Tejada y Ramiro Riarte (ambos con 3 goles registrados en el detalle) junto a Javier Peñaloza, Maximiliano Herrera, Mateo Vignolo, Cristian Estigarribia y Mauricio Dalseco (todos con 2) como sus principales amenazas de cara al arco rival.

Con semejantes credenciales, la serie promete un duelo de altísima intensidad desde el primer minuto en Puyuta. Tanto Desamparados como Pacífico saben que cada detalle puede inclinar una llave entre dos equipos acostumbrados a mandar y a convertir con facilidad, por lo que los primeros 90 minutos en San Juan serán determinantes antes de trasladar la definición a General Alvear, donde se conocerá al campeón de la Región Cuyo y al próximo aspirante directo al ascenso al Torneo Federal A.