Los hinchas xeneizes preparan una transmisión con música en vivo, percusión y el sorteo de un viaje a La Bombonera como premio principal.

La expectativa por la definición de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro de este sábado a las 19.30 horas ya se siente entre los hinchas de Boca Juniors en San Juan, que impulsan una iniciativa propia para vivir el partido decisivo en comunidad y con clima de cancha. La Agrupación "San Juan a lo Boca", organizan una cita para vivir el encuentro con una transmisión pensada para reunir a cientos de simpatizantes xeneizes de distintos puntos de la provincia en un mismo lugar.

La propuesta apunta a replicar el ambiente de tribuna lejos de Buenos Aires y convertirse en la convocatoria de hinchas del club más numerosa de San Juan para esta final. Con ese objetivo, el encuentro no se limitará únicamente a seguir las alternativas del partido, sino que combinará una previa y un acompañamiento con espectáculos y actividades para el público presente.

El evento se llevará a cabo en Quattro de Invierno, ubicado en avenida Rawson Sur 1490, con apertura pautada a partir de las 17:00. Durante la jornada habrá DJ en vivo, percusión, sorteos y distintas sorpresas para quienes asistan al predio.

Como atractivo central de la convocatoria, la organización confirmó que entre los presentes se realizará el sorteo de un viaje a La Bombonera, un incentivo pensado especialmente para los fanáticos que buscan alentar al equipo en su estadio.

Desde la organización remarcaron que el espacio cuenta con capacidad limitada, por lo que recomiendan asegurar el lugar con anticipación. El valor de la entrada fue fijado en $10.000 y las reservas se gestionan de manera directa a través del teléfono 2645295360.