San Juan sumó este jueves una nueva alternativa para viajar en avión con el desembarco oficial de JetSMART en la provincia. Pasadas las 13 horas, aterrizó en el Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento (Las Chacritas) el vuelo inaugural proveniente de Buenos Aires, marcando el inicio formal de las operaciones de la aerolínea de bajo costo en el mercado aerocomercial sanjuanino.

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La llegada de la compañía amplía la competencia y las opciones de conectividad aérea para los pasajeros locales y visitantes que necesitan trasladarse entre San Juan y la Capital Federal, de cara al movimiento turístico y corporativo de la próxima temporada.

Según informó la empresa, la ruta directa entre San Juan y Buenos Aires operará con un esquema regular durante los días hábiles:

Precios: Las tarifas parten desde los $78.000 finales por tramo, con impuestos y tasas incluidos.

Canales de venta: Los tickets ya se encuentran disponibles tanto a través del sitio web oficial de JetSMART como en agencias de viajes habilitadas.

Flota y plan de expansión en la Argentina

El desembarco en territorio sanjuanino forma parte de la estrategia de crecimiento que la aerolínea viene consolidando en el mercado argentino y regional, donde ya superó los 17 millones de pasajeros transportados en el país.

Actualmente, JetSMART opera en la Argentina con aeronaves Airbus A320 y A321neo, modelos orientados a optimizar la capacidad de asientos y la eficiencia operativa. En ese marco, la compañía proyecta superar las 20 aeronaves operativas en el país hacia el verano de 2027, incorporando 10 unidades del modelo A321neo para reforzar sus rutas domésticas e internacionales.