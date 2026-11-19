En Las Chacritas, el municipio trabaja en distintos frentes que apuntan a mejorar la infraestructura en el distrito. Las intervenciones incluyen trabajos para fortalecer los sistemas de desagüe, reparación de calles y acondicionamiento de techos, con especial atención en sectores que pueden verse afectados durante contingencias climáticas.

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El municipio avanza con obras a lo largo de la calle Alfredo Zabala, donde se realizan nuevas cunetas y se colocan pasantes y puentes en la entrada de cada casa. La tarea se complementa con operativos de limpieza que contemplan la desobstrucción y el mantenimiento de estos sistemas de desagüe.

Este trabajo ya avanzó sobre calles Buenos Aires y Gregorio Rombolá, y continuará progresivamente en otros sectores de Las Chacritas, priorizando zonas críticas en las que el agua suele acumularse. Intervenciones similares sobre cunetas y desagües se realizan también en distintos puntos de Villa Cabecera.

En este caso es vital el acompañamiento del vecino a la hora de no tapar estos conductos.

Avanza el bacheo y la reparación de calles donde circula el transporte público

Sobre Alfredo Zabala se desarrolla además el plan de bacheo, intervención que forma parte de un cronograma que continuará en otras calles de Las Chacritas y que también tiene trabajos en marcha en Villa Cabecera.

Este trabajo es previo a los trabajos de repavimentación previstos por la municipalidad para el próximo año en el marco del programa fodere.

La intención, según se afirmó desde el municipio, es recuperar sectores deteriorados y mejorar progresivamente la circulación, comenzando por zonas muy transitadas como lo es la calle Zabala, por donde cruza el recorrido del transporte público.

El programa Todos Manos a la Obra continúa en Villa Las Rosas

La intervención en Las Chacritas no termina en la vía pública. En Villa Las Rosas, el programa Manos a la Obra continúa con recorridos casa por casa para detectar filtraciones y aportar mano de obra municipal en el acondicionamiento de techos junto a los vecinos.

La prioridad está puesta en viviendas de adultos mayores y personas que necesitan acompañamiento para realizar este tipo de tareas.

El recorrido suma además poda preventiva de ramas que puedan afectar los techos, vacunación antirrábica de mascotas, limpieza, controles básicos de salud y relevamientos sociales.

El operativo continuará posteriormente en otros barrios y distritos del departamento.

Infraestructura que queda y también prepara al departamento

Las intervenciones se desarrollan en articulación permanente con el Comando de Emergencia Municipal (COE) y las distintas áreas e instituciones que participan de la planificación ante contingencias.

El trabajo busca atender dos necesidades al mismo tiempo: sumar infraestructura permanente que acompañe el crecimiento y la urbanización de los distritos y contar con mejores condiciones para responder ante fenómenos climáticos.