En un hecho destacado para el ecosistema de la comunicación local, los principales medios de San Juan decidieron unir fuerzas para acompañar, difundir y potenciar la Fiesta Nacional del Sol. Canales de televisión, radios y diarios digitales, entre ellos a Diario de Cuyo, conformaron una mesa de trabajo conjunta que dejó de lado las lógicas habituales de competencia para priorizar un objetivo común: respaldar la celebración cultural y turística más representativa de la provincia.
Anoche se realizó la primera entrega de La Previa y hoy, a partir de las 22, la segunda entrega.
La iniciativa reafirma el espíritu integrador que históricamente ha caracterizado a la fiesta mayor de los sanjuaninos. Más allá de ser un evento que convoca y reúne masivamente al público local y a visitantes de todo el país, esta edición logró articular también a empresarios, directivos y referentes de distintas empresas periodísticas en un mismo esfuerzo colaborativo.
El trabajo mancomunado entre las distintas plataformas informativas no se agota en la cobertura periodística o promocional del evento, sino que busca proyectarse como un puntapié inicial para el entramado productivo local.
En esa línea, el encuentro apunta a sentar un precedente que inspire a empresarios y referentes de diferentes sectores económicos de la provincia a trabajar unidos en proyectos estratégicos que impulsen el desarrollo y fortalezcan el crecimiento de San Juan.