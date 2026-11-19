Por segundo año consecutivo, los principales medios de comunicación de San Juan se unieron para transmitir en simultáneo la previa de la Fiesta Nacional del Sol 2026.

Los principales medios de San Juan se unieron nuevamentepara vivir la Fiesta Nacional del Sol: hoy, segunda noche de La Previa

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En un hecho destacado para el ecosistema de la comunicación local, los principales medios de San Juan decidieron unir fuerzas para acompañar, difundir y potenciar la Fiesta Nacional del Sol. Canales de televisión, radios y diarios digitales, entre ellos a Diario de Cuyo, conformaron una mesa de trabajo conjunta que dejó de lado las lógicas habituales de competencia para priorizar un objetivo común: respaldar la celebración cultural y turística más representativa de la provincia.

Anoche se realizó la primera entrega de La Previa y hoy, a partir de las 22, la segunda entrega.

La iniciativa reafirma el espíritu integrador que históricamente ha caracterizado a la fiesta mayor de los sanjuaninos. Más allá de ser un evento que convoca y reúne masivamente al público local y a visitantes de todo el país, esta edición logró articular también a empresarios, directivos y referentes de distintas empresas periodísticas en un mismo esfuerzo colaborativo.

El trabajo mancomunado entre las distintas plataformas informativas no se agota en la cobertura periodística o promocional del evento, sino que busca proyectarse como un puntapié inicial para el entramado productivo local.