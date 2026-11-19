La Dirección de Protección Civil emitió un alerta amarillo por viento Zonda para la tarde de este 19 de noviembre en sectores de precordillera de seis departamentos de San Juan: Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda.

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De acuerdo con el parte oficial, el fenómeno presentará velocidades sostenidas de entre 30 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar puntualmente los 70 kilómetros por hora. Las autoridades advirtieron que el ingreso del Zonda puede provocar una reducción significativa de la visibilidad, un brusco ascenso de la temperatura y un marcado descenso de la humedad relativa.

Frente a la vigencia del alerta meteorológico, Protección Civil difundió una serie de recomendaciones para evitar accidentes en la vía pública y en los hogares:

En la vivienda: Cerrar y asegurar puertas y ventanas, y tener siempre a mano linternas cargadas ante eventuales cortes de energía eléctrica.

En la vía pública: Prestar atención al entorno por la posible caída de cables, ramas u objetos sueltos, y evitar detenerse o estacionar debajo de árboles, carteles, marquesinas o toldos.

Al conducir: Circular con extrema precaución, mantener la distancia entre vehículos, respetar la velocidad mínima y llevar las luces bajas encendidas en todo momento.

Alto riesgo de incendios forestales

El organismo provincial recordó además que la combinación de altas temperaturas, baja humedad y ráfagas intensas eleva de manera crítica el peligro de incendios forestales por quema de pastizales y residuos.

Prohibición y denuncias: Quemar hojas o basura está prohibido por ley. Cualquier persona que sea vista iniciando fuego en zonas con vegetación o alta inflamabilidad debe ser denunciada de inmediato al 911.

Cuidados en zonas rurales y agrícolas: Evitar fogatas, no arrojar colillas de cigarrillos ni basura en terrenos con vegetación y despejar los alrededores de las viviendas rurales mediante callejones de tierra de más de cinco metros de ancho para frenar la propagación del fuego.

Plan de emergencia: Ante la presencia de humo, dar aviso inmediato a Bomberos y activar un esquema rápido de evacuación en zonas de campo.

Ante cualquier urgencia o situación de riesgo, permanecen habilitadas las líneas gratuitas 911 y 103 (Protección Civil).