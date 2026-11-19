La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) dio un paso histórico en su estructura institucional. Este jueves, la Asamblea Universitaria aprobó la creación de la Facultad de Ciencias de la Salud , que reemplazará a la actual Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud y se convertirá en la sexta facultad de la casa de altos estudios.

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La decisión se tomó durante una sesión realizada en el hall del edificio central del Rectorado. Del encuentro participaron 120 asambleístas , quienes debatieron la propuesta antes de aprobar la transformación de la unidad académica.

La nueva facultad será continuadora de todas las actividades académicas, científicas y administrativas que actualmente desarrolla la Escuela de la Salud. También mantendrá las plantas de personal, los cargos y los recursos destinados a su funcionamiento, por lo que el cambio no implicará una modificación sustancial en su estructura presupuestaria.

En ese sentido, se explicó que la creación de la nueva unidad académica no demandará una ampliación significativa de recursos.

Uno de los cambios inmediatos estará relacionado con las autoridades. El actual director y vicedirector de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud pasarán a desempeñarse como decano organizador y vicedecano organizador , respectivamente.

Ambos permanecerán en sus funciones durante el proceso de organización y normalización institucional. La elección de las autoridades definitivas está prevista para las próximas elecciones universitarias generales, correspondientes al período 2029-2033.

La transformación también representa un reconocimiento institucional al crecimiento que tuvo el área sanitaria dentro de la UNSJ, especialmente por la incorporación de nuevas propuestas de formación profesional.

Medicina, una de las claves del crecimiento

Actualmente, la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud cuenta con la carrera de Enfermería y recientemente incorporó Medicina, cuya creación fue aprobada mediante la Ordenanza 19/2023 del Consejo Superior.

La carrera de Medicina cuenta con acreditación de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) y financiamiento nacional establecido a través de la Resolución 445/2026 de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano.

Su puesta en marcha contempla la incorporación de 72 docentes y una primera cohorte de 50 estudiantes, en un proceso de expansión de la formación universitaria vinculada al sistema sanitario.

Con la aprobación de la Asamblea Universitaria, la UNSJ suma una sexta facultad a su estructura y formaliza el crecimiento de un área que hasta ahora funcionaba bajo la figura de escuela universitaria. La medida busca darle mayor jerarquía institucional a la formación, la investigación y las actividades académicas relacionadas con las Ciencias de la Salud.