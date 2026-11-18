Cinco décadas de voces entrelazadas, partituras compartidas y canciones que lograron trascender generaciones es lo que celebrará el Coro Vocacional de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) con un concierto especial. El canto será el hilo conductor de un evento que celebrará la historia, la trayectoria y la vigencia de una grupalidad que, pese al paso de los años, mantiene los mismos valores heredados por su fundador.

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Bajo la dirección de la profesora Monika Skowron, la agrupación prepara una presentación de música coral universal que tendrá un condimento especial. Sucede que durante el evento volverán, al menos por un instante, a estar las voces el mando de antiguos directores. También se sumarán como invitados especiales coreautas que pasaron a lo largo de estos 50 años por el grupo. La propuesta buscará reunir distintas generaciones alrededor de una misma pasión y rendir homenaje a quienes construyeron la identidad del coro desde sus inicios.

"Vamos a celebrar cantando. Vamos a dar un concierto de música universal coral, donde no van a faltar obras que hicimos durante este año y el año pasado" , adelantó Skowron en diálogo con DIARIO DE CUYO.

La celebración también será una oportunidad para recuperar parte de la memoria musical de la institución. Entre los invitados estará el maestro Ricardo Ochoa, quien dirigió la grupalidad desde 1977 hasta 1980, siguiendo el legado heredado por el fundador del coro, Juan Argentino Petracchini. También participará José Domingo Petracchini, exdirector desde 1981 hasta el año pasado, cuando le cedió el mando a Skowron.

La propuesta artística estará dividida en dos momentos. La primera parte contará con la presencia de la música sacra, una línea de trabajo que el Coro Vocacional supo desarrollar especialmente a través de sus presentaciones en iglesias y espacios religiosos.

El repertorio incluirá composiciones de autores polacos, rusos y alemanes, en un recorrido por distintas tradiciones musicales que encuentran en las voces corales una de sus formas más expresivas. Entre las obras habrá un fragmento de una composición de Bach que la agrupación interpretó en agosto, durante un concierto junto a la Orquesta Sinfónica en Albardón.

La segunda parte tendrá un espíritu diferente, con un repertorio popular en el que no faltarán el folclore y otras canciones representativas de la música popular argentina. La intención es ofrecer una presentación diversa, que permita recorrer distintos lenguajes y sensibilidades musicales.

"Tratamos de equilibrar el espacio para darle placer y el gusto a todos", explicó Skowron al referirse a la selección de obras y a la diversidad de preferencias que conviven dentro de la agrupación.

Cinco décadas de encuentros y compromiso con el canto

Actualmente, el Coro Vocacional de la UNSJ está integrado por alrededor de 45 coreutas, con edades que van desde los 19 años hasta personas jubiladas de aproximadamente 60. Se trata de un grupo heterogéneo, integrado por estudiantes, trabajadores y personas de diferentes profesiones que encuentran en el canto coral un espacio de expresión y encuentro.

Skowron, quien asumió la dirección en abril del año pasado, destacó el compromiso de quienes sostienen la actividad y el esfuerzo que implica mantener una agrupación vocacional en funcionamiento. La directora reconoció que el recorrido no siempre fue sencillo, especialmente por las limitaciones económicas que atraviesa en la actualidad la casa de altos estudios. Al tratarse de un coro vocacional, sus integrantes no se dedican exclusivamente a la música, sino que compatibilizan los ensayos y las presentaciones con sus trabajos, estudios y responsabilidades cotidianas.

"Trabajamos con mucha voluntad. No siempre podemos dar conciertos temáticos como nos gustaría, pero siempre tratamos de organizar presentaciones para la comunidad, para compartir", señaló.

A lo largo de su historia, el coro participó en producciones del Teatro del Bicentenario, presentaciones en iglesias y diferentes propuestas artísticas, manteniendo su presencia en la agenda cultural sanjuanina.

El dato sobre el concierto por los 50 años del Coro Vocacional de la UNSJ

El concierto aniversario se realizará el viernes 20 de noviembre, a las 20:30 horas, en la Aula Magna de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la UNSJ, ubicada sobre Av. Ignacio de la Roza y Sarmiento.

La actividad será con entrada libre y gratuita, siendo sin duda un plan ideal para toda la familia.