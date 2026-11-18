El ciclo del Multiplex ofrece funciones los viernes, domingos y martes con títulos internacionales y premiados en festivales.

En el ciclo de Cine Arte, la nueva adaptación de Sensatez y Sentimientos seguirá una semana más por la buena respuesta del público.

San Juan tiene una alternativa para los cinéfilos locales: "Cine Arte", una programación paralela impulsada por la cadena Multiplex. Se trata de un ciclo que busca acercar al público producciones de autor y títulos independientes que suelen quedan fuera de la cartelera comercial tradicional.

El programa tuvo en cartelera títulos como La invitación, Los colores del tiempo y Calle Málaga. Tras ese primer tramo, la programación continuará esta semana con Sensatez y Sentimientos, nueva adaptación de Jane Austen que debutó en la gran pantalla la semana pasada y que permanecerá una más, debido a la muy buena respuesta del público, explicó a DIARIO DE CUYO Martín Romero. El referente local de la cadena de cine adelantó que el próximo título será La cena, otra de las perlitas de una selección que reúne cine internacional y obras reconocidas en distintos festivales por su calidad artística y sus miradas particulares.

Funciones de Cine Arte Las funciones se realizan los viernes, domingos y martes. Con ese esquema de días, los organizadores apuntan a sostener la propuesta. "La intención es darle continuidad, consolidándolo como una alternativa cultural dentro de la propuesta de Cines Multiplex", señaló Romero.

Sobre la respuesta de los espectadores, el gerente indicó que el balance es favorable, aunque aclaró que el proyecto atraviesa una etapa de desarrollo. "La respuesta del público viene siendo muy positiva, aunque sabemos que todavía estamos en una etapa de crecimiento y posicionamiento de la propuesta", evaluó. "Sabemos que es una propuesta que requiere generar el hábito de asistir, pero creemos que San Juan tiene un público interesado en este tipo de cine. Nuestro objetivo es llegar a más espectadores y consolidar este espacio de encuentro entre el cine y la cultura", sostuvo.

Para fortalecer el contacto con los asistentes, desde la gerencia también sumaron un canal directo de comunicación. "También estamos armando un grupo de WhatsApp donde informamos sobre los estrenos y juntar la comunidad interesada en este tipo de películas", comentó Romero. Quienes quieran ser parte, pueden presionar aquí.