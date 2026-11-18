Tras más de 15 años años alejado de las salas cinematográficas, el sanguinario asesino de la máscara volverá a sembrar el pánico. Con el rodaje ya finalizado, la 13° entrega de la saga Viernes 13 confirmó su estreno mundial para el 13 de agosto de 2027, poniendo fin a una prolongada espera para los fanáticos del género slasher.
"Jason" es el nombre del proyecto, cuyo estreno fue anunciado oficialmente este 18 de noviembre de 2026 junto con la noticia de que las filmaciones habían llegado a su fin. La elección de la fecha de lanzamiento no es casualidad: el 13 de agosto de 2027 caerá precisamente en viernes, honrando la superstición que dio origen a esta emblemática serie cinematográfica en los años '80.
Detrás de cámaras se encuentra una figura clave en la mitología del personaje: Steve Miner. El cineasta retoma las riendas de la historia décadas después de haber dirigido Viernes 13 Parte II (1981) y Viernes 13 Parte III (1982), cinta recordada por haber dotado al villano de su característica máscara. Con un libreto escrito por David Fliegel, la producción apostará fuertemente por los efectos prácticos para rescatar la esencia visceral de las entregas clásicas.
Este lanzamiento marcará el primer largometraje de la franquicia desde 2009 y se sumará a la expansión televisiva de la marca impulsada por la serie precuela Crystal Lake. La última película Viernes 13 fue un reinicio titulado simplemente Viernes 13 (Friday the 13th en su idioma original). Se estrenó en febrero (también un viernes 13), fue dirigida por Marcus Nispel y contó con Derek Mears en el papel de Jason Voorhees.
La cara detrás del terror
La responsabilidad de encarnar a Jason Voorhees recae en Schuyler White, un especialista en escenas de riesgo y efectos especiales que mide 1,96 metros. White no es ajeno al papel, pues ya había interpretado al monstruo en Sweet Revenge, un cortometraje realizado por el 45.º aniversario de la franquicia. Para esta nueva película, el actor se sometió a una exigente preparación física en la que ganó cerca de catorce kilogramos de masa muscular y analizó el trabajo de sus predecesores. Según Robbie Barsamian, productor de Horror, Inc., el uso de encuadres estratégicos potenciará su estatura para presentar la versión más intimidante del personaje hasta la fecha.
Schuyler White será Jason
En el bando opuesto de la historia estará Natalie Alyn Lind, reconocida por sus trabajos en series como Big Sky y The Goldbergs. La actriz dará vida a Lauren, quien asumirá el rol de la nueva final girl, la joven heroína destinada a enfrentar y sobrevivir a la masacre. Barsamian elogió el compromiso de Lind y destacó su auténtico fanatismo por el cine de horror.
El elenco juvenil y adulto que completará las potenciales víctimas del campamento incluye a Matt Cornett (Asher), Lilia Buckingham (Madison), John Owen Lowe (Jake), Summer Madison (Emily), Selena Turner (Olive), Matthew Keoni Sato (Lucas), Brook Sill (Zoe), Guillermo Díaz (Rick), Johnell Young (Frank), Sencere M. Brown (Chase) y Bryan Gael Guzman (Dylan).
Financiada de manera independiente por Horror, Inc. -compañía de la familia Barsamian- en asociación con CatchLight Studios, la cinta contará con distribución de Cineverse en Norteamérica