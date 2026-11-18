Hoy 18 de noviembre, la producción reveló en un comunicado oficial el título, el reparto y la fecha de estreno tras concluir el rodaje.

"Jason", lo nuevo de Viernes 13, ya tiene fecha de debut. La entrega número 13 se anticipa como la más horrorosa y brutal de la saga.

Tras más de 15 años años alejado de las salas cinematográficas, el sanguinario asesino de la máscara volverá a sembrar el pánico. Con el rodaje ya finalizado, la 13° entrega de la saga Viernes 13 confirmó su estreno mundial para el 13 de agosto de 2027, poniendo fin a una prolongada espera para los fanáticos del género slasher.

"Jason" es el nombre del proyecto, cuyo estreno fue anunciado oficialmente este 18 de noviembre de 2026 junto con la noticia de que las filmaciones habían llegado a su fin. La elección de la fecha de lanzamiento no es casualidad: el 13 de agosto de 2027 caerá precisamente en viernes, honrando la superstición que dio origen a esta emblemática serie cinematográfica en los años '80.

Detrás de cámaras se encuentra una figura clave en la mitología del personaje: Steve Miner. El cineasta retoma las riendas de la historia décadas después de haber dirigido Viernes 13 Parte II (1981) y Viernes 13 Parte III (1982), cinta recordada por haber dotado al villano de su característica máscara. Con un libreto escrito por David Fliegel, la producción apostará fuertemente por los efectos prácticos para rescatar la esencia visceral de las entregas clásicas.

Este lanzamiento marcará el primer largometraje de la franquicia desde 2009 y se sumará a la expansión televisiva de la marca impulsada por la serie precuela Crystal Lake. La última película Viernes 13 fue un reinicio titulado simplemente Viernes 13 (Friday the 13th en su idioma original). Se estrenó en febrero (también un viernes 13), fue dirigida por Marcus Nispel y contó con Derek Mears en el papel de Jason Voorhees.

La cara detrás del terror La responsabilidad de encarnar a Jason Voorhees recae en Schuyler White, un especialista en escenas de riesgo y efectos especiales que mide 1,96 metros. White no es ajeno al papel, pues ya había interpretado al monstruo en Sweet Revenge, un cortometraje realizado por el 45.º aniversario de la franquicia. Para esta nueva película, el actor se sometió a una exigente preparación física en la que ganó cerca de catorce kilogramos de masa muscular y analizó el trabajo de sus predecesores. Según Robbie Barsamian, productor de Horror, Inc., el uso de encuadres estratégicos potenciará su estatura para presentar la versión más intimidante del personaje hasta la fecha.