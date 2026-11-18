Bajo dirección artística de Julio Bocca, la compañía porteña prepara esta megaproducción completa, con funciones el 26, 27 y 28 de noviembre.

El Teatro del Bicentenario recibirá a la compañía del Teatro Colón con El lago de los cisnes (fotos gentileza Teatro del Bicentenario)

En la antesala del esperado debut, el Teatro del Bicentenario compartió en sus redes sociales imágenes de la preparación del Ballet Estable del Teatro Colón. El registro muestra parte del ensayo de El lago de los cisnes, producción protagonizada por Camila Bocca, que llegará en versión completa a San Juan.

La publicación deja postales del trabajo detrás de esta obra que - con el acompañamiento de DIARIO DE CUYO y Grupo Andesmar- subirá a escena los días 26, 27 y 28 de noviembre, a las 20:00 h, en la Sala Principal. Las funciones forman parte de los festejos por el 10° aniversario del TB y sellan una alianza artística con el primer escenario porteño, cuya escenografía y vestuario ya arribaron a la provincia.

El lago de los cisnes Bajo la dirección artística de Julio Bocca, la puesta recupera la coreografía de Raúl Candal, basada en los trazos clásicos de Marius Petipa y Lev Ivanov. El montaje encierra un valor simbólico especial, ya que esa misma versión de Candal fue la elegida en 2007 para la despedida de Bocca como bailarín profesional en el papel del príncipe Sigfrido.

Sobre la partitura de Piotr Ilich Chaikovski y con vestuario de Aníbal Lápiz, el espectáculo tiene diseño escenográfico de Christian Prego e iluminación de Rubén Conde, quienes recrean tanto los salones palaciegos como el misterioso lago donde transcurre la historia de amor entre Odette y Sigfrido, amenazada por los engaños de Rothbart.