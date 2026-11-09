    • 9 de noviembre de 2026 - 20:15

    Julio Bocca invita a los sanjuaninos a ver "El lago de los cisnes" en el Bicentenario

    El ballet del Teatro Colón se presentará los días 26, 27 y 28 de noviembre en la Sala Principal, por el 10° aniversario del coliseo provincial.

    Desde las redes del Colón, Julio Bocca anima a los sanjuaninos a asistir a las funciones de El Lago de los Cisnes, a fin de mes.&nbsp;

    Desde las redes del Colón, Julio Bocca anima a los sanjuaninos a asistir a las funciones de El Lago de los Cisnes, a fin de mes. 

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    A través de un video subido a las redes del coliseo, Julio Bocca, director artístico del Ballet Estable del Teatro Colón, invitó a la comunidad sanjuanina a ver El lago de los cisnes en el Teatro del Bicentenario. Se trata de una producción del Colón que, con Camila Bocca en el protagónico, celebra el 10° aniversario del TB.

    Leé además

    Julio Bocca, destacado por una vida dedicada a la danza (foto gentileza Teatro Colón)

    Julio Bocca recibió una gran distinción por una vida dedicada a la danza
    Fans de He Man. Parte de MOTU San Juan: Santiago Velazco, Andrés Vera, Fredy Sánchez, Facundo González, Javier Berón y Marco Criado.

    ¡Por el poder de Grayskull! MOTU San Juan celebra a He Man

    Por Estela Ruiz M.

    Hola San Juan ¿Qué tal? Bueno, con el ballet del Teatro Colón estaremos haciendo función de El lago de los cisnes, los días 26, 27 y 28 de noviembre. También, en esa ocasión, se celebran los 10 años del Teatro Bicentenario de San Juan. Espero verlos ahí y que puedan disfrutar de esta maravillosa obra con coreografía de Raúl Candal”, dice Bocca en el video.

    El lago de los cisnes, versión completa

    La visita de la compañía constituye un hito cultural para la provincia y la región, ya que el Ballet Estable del Colón se presentará por primera vez con su versión completa de esta obra maestra.

    La gran producción cuenta con la emblemática música de Piotr Ilich Chaikovsky y la versión coreográfica basada en Marius Petipa y Lev Ivanov. La puesta en escena reúne un destacado equipo creativo de nivel internacional:

    • Dirección artística: Julio Bocca

    • Coreografía: Raúl Candal

    • Escenografía: Christian Prego

    • Vestuario: Aníbal Lápiz

    • Iluminación: Rubén Conde

    Venta de entradas

    Las presentaciones -con el apoyo de DIARIO DE CUYO, Grupo Andesmar y Consulado de Italia en Mendoza- se llevarán a cabo los días 26, 27 y 28 de noviembre a las 20:00 h en la Sala Principal del Teatro del Bicentenario.

    Las entradas cuestan entre $40.000 y $90.000 según la ubicación, y ya están disponibles tanto en la plataforma TuEntrada.com como en la boletería del teatro.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Oruste y Bustelo, de Pez Dorado, felices tras el estreno mundial de su primer largometraje de ficción, El agua nunca dolió, en Mar del Plata. 

    "El agua nunca dolió", la película de Pez Dorado, agotó entradas en su estreno mundial

    Por Estela Ruiz M.
     Russell Brand.

    Russell Brand fue condenado a 10 años y medio de cárcel por violación y agresiones sexuales

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Varias celebridades llegaron con horas de anticipación y compartieron desde las redes sociales la espera por el Papa y el paso del papamóvil.

    Quiénes son los famosos que estuvieron en primera fila en la misa de León XIV

    Por Redacción Diario de Cuyo
    De las cámaras ocultas al circuito independiente: qué fue de la vida de Flavio Gastaldi, el inolvidable Hijitus de Videomatch

    De las cámaras ocultas al circuito independiente: qué fue de la vida de Flavio Gastaldi, el inolvidable "Hijitus" de Videomatch