Julio Bocca invita a los sanjuaninos a ver "El lago de los cisnes" en el Bicentenario

El ballet del Teatro Colón se presentará los días 26, 27 y 28 de noviembre en la Sala Principal, por el 10° aniversario del coliseo provincial.

Desde las redes del Colón, Julio Bocca anima a los sanjuaninos a asistir a las funciones de El Lago de los Cisnes, a fin de mes.

A través de un video subido a las redes del coliseo, Julio Bocca, director artístico del Ballet Estable del Teatro Colón, invitó a la comunidad sanjuanina a ver El lago de los cisnes en el Teatro del Bicentenario. Se trata de una producción del Colón que, con Camila Bocca en el protagónico, celebra el 10° aniversario del TB.

“Hola San Juan ¿Qué tal? Bueno, con el ballet del Teatro Colón estaremos haciendo función de El lago de los cisnes, los días 26, 27 y 28 de noviembre. También, en esa ocasión, se celebran los 10 años del Teatro Bicentenario de San Juan. Espero verlos ahí y que puedan disfrutar de esta maravillosa obra con coreografía de Raúl Candal”, dice Bocca en el video.

El lago de los cisnes, versión completa La visita de la compañía constituye un hito cultural para la provincia y la región, ya que el Ballet Estable del Colón se presentará por primera vez con su versión completa de esta obra maestra.

La gran producción cuenta con la emblemática música de Piotr Ilich Chaikovsky y la versión coreográfica basada en Marius Petipa y Lev Ivanov. La puesta en escena reúne un destacado equipo creativo de nivel internacional:

Dirección artística: Julio Bocca

Coreografía: Raúl Candal

Escenografía: Christian Prego

Vestuario: Aníbal Lápiz

Iluminación: Rubén Conde Venta de entradas Las presentaciones -con el apoyo de DIARIO DE CUYO, Grupo Andesmar y Consulado de Italia en Mendoza- se llevarán a cabo los días 26, 27 y 28 de noviembre a las 20:00 h en la Sala Principal del Teatro del Bicentenario.