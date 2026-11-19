La empresa Arcor confirmó que la fábrica de conservas de pescado no volverá a operar por la falta de materia prima local y el paso al envasado directo en origen

El Grupo Arcor anunció el cierre definitivo de la planta de conservas de pescado de La Campagnola en Mar del Plata, un establecimiento que ya se encontraba inactivo y cuya clausura responde a la falta de materia prima local y a un cambio estructural en el modelo global de abastecimiento. La medida alcanza a 75 trabajadores, a quienes la compañía les ofreció la posibilidad de reubicarse en otras fábricas del grupo.

A través de un comunicado oficial, la alimenticia explicó que la industria conservera en la Argentina atraviesa “una profunda transformación”, impulsada por la desaparición de la pesca comercial de atún en aguas nacionales, la caída sostenida en los desembarques de caballa y el avance de las importaciones de productos ya terminados.

Un esquema productivo "insostenible" y envasado en origen Según precisó la empresa, “la combinación de un cambio estructural en el modelo global y la falta de materia prima local deja a la planta de La Campagnola ubicada en Mar del Plata en un esquema productivo insostenible”, por lo que el establecimiento “no reanudará las operaciones de manera definitiva”.

Nuevo modelo de abastecimiento: En lugar de importar pescado congelado —principalmente desde Ecuador— para descongelarlo, procesarlo y envasarlo en el país, la marca unificará su operación bajo la modalidad de enlatado directo en los países productores . “En la actualidad, el modelo mundial ha migrado hacia el abastecimiento del producto terminado envasado en origen”, detalló la firma.

El fin de un polo histórico: Mar del Plata llegó a albergar en su época de mayor actividad cerca de 35 plantas dedicadas al procesamiento de caballa, anchoíta y atún capturados cerca de la costa. Sin embargo, el atún dejó de pescarse comercialmente en el mar argentino hace varias décadas.

Factores sectoriales: Aunque Arcor evitó pronunciarse sobre el contexto macroeconómico, fuentes del sector señalaron que la determinación no obedece a una baja puntual del consumo ni a medidas oficiales recientes, sino a la reconversión logística de la industria pesquera internacional. Qué ocurre con la producción de La Campagnola en San Juan y Cuyo Pese al cierre de la histórica unidad pesquera bonaerense, la marca La Campagnola mantiene plenamente activa su estructura industrial en el interior del país, con fuerte anclaje en la región de Cuyo: