San Juan consiguió la última autorización que necesitaba de Nación para avanzar con la puesta en marcha de la Zona Franca de Jáchal . El Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, aprobó el nuevo reglamento de funcionamiento del predio mediante la Resolución 2000/2026, firmada el 17 de noviembre. Con este paso, la Provincia quedó habilitada para comenzar a trabajar en los pliegos de licitación para seleccionar un concesionario operador.

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La aprobación representa un avance clave para el proyecto impulsado por la gestión del gobernador Marcelo Orrego , que busca convertir a Jáchal en un polo logístico e industrial vinculado al desarrollo minero y a las actividades productivas de San Juan . Además, reemplaza el reglamento que regía desde 1996 y actualiza las condiciones de funcionamiento de este espacio a las necesidades económicas actuales.

El nuevo texto fue elaborado por la Comisión de Evaluación y Selección de San Juan, presidida por el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, e integrada también por el secretario de Coordinación para el Desarrollo Económico, Alfredo Aciar.

Desde el Gobierno provincial destacaron que la normativa contempla el perfil industrial y las necesidades logísticas de los grandes proyectos que actualmente movilizan la economía sanjuanina. De esta manera, el aval nacional permite pasar a una nueva etapa: preparar las condiciones para licitar la administración y explotación de la Zona Franca.

La autorización del reglamento se suma a una serie de gestiones que la administración de Orrego concretó para destrabar el proyecto. Entre ellas figuran la recuperación del convenio con el Gobierno nacional, la aprobación de la ley de expropiación de los terrenos y la autorización nacional para relocalizar la Zona Franca.

Con la aprobación de la Resolución 2000/2026, quedó resuelto otro de los pasos administrativos fundamentales para avanzar con su implementación. El próximo objetivo será elaborar los pliegos y avanzar con el proceso licitatorio para encontrar un operador que se haga cargo del predio.

La ubicación elegida es uno de los principales atributos del proyecto. El espacio estará junto a la Ruta Nacional 150, un corredor estratégico que forma parte de la conexión bioceánica y que vincula a San Juan con los pasos internacionales hacia Chile.

Su emplazamiento permitirá mejorar la conexión logística entre la ciudad de San Juan, Jáchal y los emprendimientos mineros de la cordillera, además de facilitar el movimiento de mercaderías y equipos destinados a las actividades productivas.

Qué beneficios tendrá para la minería y la economía de Jáchal

La Zona Franca está pensada como una herramienta para mejorar las condiciones de abastecimiento de los grandes proyectos productivos. Entre sus principales posibilidades se encuentran la optimización de costos, la agilización del ingreso de equipos e insumos y el almacenamiento de mercadería vinculada con las distintas cadenas de producción.

El impacto esperado también alcanza a la economía local. La actividad logística y los servicios asociados podrían generar oportunidades para proveedores, transportistas, empresas de servicios y trabajadores de Jáchal y de otros departamentos sanjuaninos.

Alfredo Aciar destacó la importancia del avance y vinculó la aprobación con las posibilidades de crecimiento del departamento. “Es una noticia que puede cambiar el futuro de nuestro departamento. Gracias al impulso del gobernador Marcelo Orrego y al trabajo del equipo de Producción, que conduce el ministro Gustavo Fernández, hoy tenemos una herramienta para que las inversiones dejen trabajo en Jáchal: proveedores, transportistas y mano de obra local”, afirmó.

Desde el Gobierno de San Juan también agradecieron al Ministerio de Economía de la Nación y a sus equipos técnicos por el análisis y la aprobación de una actualización normativa que reemplaza un reglamento con casi 30 años de vigencia.

Con el aval nacional ya otorgado, la Zona Franca de Jáchal se encamina hacia una instancia decisiva: la licitación del concesionario que deberá poner en funcionamiento un espacio proyectado para acompañar el crecimiento minero, fortalecer la infraestructura logística y generar nuevas oportunidades económicas en el norte sanjuanino.