Según informó el Indec, el indicador estuvo impulsado por los ajustes en la mano de obra y los gastos generales. En los últimos doce meses, construir se encareció un 31,9%.

El Índice del Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires registró un incremento del 1,7% en octubre respecto de septiembre, según difundió este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Con este resultado, el sector acumuló un avance del 26,5% en los primeros diez meses de 2026, mientras que la variación interanual trepó al 31,9%.

De acuerdo con el relevamiento oficial, la suba mensual respondió a los aumentos registrados en los tres capítulos que integran el indicador: mano de obra y gastos generales avanzaron un 1,8% cada uno, en tanto que los materiales mostraron una actualización del 1,5%.

Mano de obra, gastos generales y materiales: rubro por rubro El desglose del informe técnico permite observar cómo impactaron las paritarias, los insumos y los alquileres de maquinaria en el presupuesto de obra:

Mano de obra (+1,8% mensual): El capítulo reflejó la aplicación del acuerdo salarial de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), firmado el 21 de septiembre con vigencia desde octubre. Dentro del rubro, los salarios del personal en relación de dependencia subieron 1,7%, mientras que los subcontratos aumentaron 2,3%. En términos acumulados, este segmento suma un 33,1% desde diciembre y un 40,6% interanual.

Gastos generales (+1,8% mensual): Las mayores presiones provinieron del alquiler de equipos y servicios de obra. Los andamios lideraron las subas con un 3,4%, seguidos por la retroexcavadora (2,6%), el camión volcador (2,2%), la camioneta (2,1%) y la pala cargadora (1,6%).

Materiales (+1,5% mensual): Entre los insumos con mayores remarcaciones se destacaron los caños y accesorios de hierro (4,7%), áridos —arena, piedras y tosca— (2,3%), aparatos de control eléctrico (2,3%) y griferías y llaves de paso (2,2%). También subieron los cables y conductores (2%) y el bloque de cemento, cal y yeso (1,9%). Como contrapartida, retrocedieron los pisos de alfombra (-1,2%) y las mesadas de granito (-0,3%). Qué pasó por ítem y tipo de vivienda Al analizar el comportamiento por etapas de ejecución, las mayores variaciones mensuales se concentraron en instalación eléctrica (2,6%), instalación sanitaria y contraincendios (2,2%) y yesería (2%). En el extremo opuesto, las menores subas correspondieron a carpintería metálica y herrería (0,4%), carpintería de madera (0,8%) y ascensores (0,9%).

Asimismo, el organismo estadístico precisó que el costo de ejecución aumentó un 1,7% tanto para el modelo de vivienda unifamiliar como para el de vivienda multifamiliar.