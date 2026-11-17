El índice que mide el Indec registró una desaceleración de 1,6 puntos porcentuales respecto de septiembre. En los primeros diez meses de 2026 acumuló un aumento del 24,8%, mientras que la variación interanual llegó al 29,8%.

La inflación mayorista fue del 1,6% en octubre y registró una desaceleración de 1,6 puntos porcentuales respecto de septiembre, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Con este resultado, el indicador acumuló un incremento del 24,8% en los primeros diez meses de 2026, mientras que la variación interanual alcanzó el 29,8%.

En los tres indicadores, los precios mayoristas quedaron por debajo de la inflación minorista. Según el Indec, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) avanzó 2,2% en octubre, acumuló un 26,3% entre enero y octubre y registró una suba interanual del 33,1%. De esta manera, la inflación mayorista se ubicó 0,6 puntos porcentuales por debajo del IPC en la medición mensual, 1,5 puntos en el acumulado del año y 3,3 puntos en la comparación interanual.

La suba de los precios mayoristas estuvo impulsada principalmente por los combustibles, los productos químicos y la energía. El avance del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) respondió a un incremento del 1,6% en los productos nacionales, mientras que los importados registraron una variación positiva del 0,9%.

Dentro de los rubros que explicaron el movimiento del indicador, los productos refinados del petróleo fueron el principal factor de incidencia, con un aporte de 0,58 puntos porcentuales. También contribuyeron los aumentos en sustancias y productos químicos, petróleo crudo y gas, vehículos automotores, carrocerías y repuestos, y productos agropecuarios.

Por otra parte, el Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB), que excluye el efecto de los impuestos, registró un incremento del 1,5% durante octubre. En este indicador, los productos nacionales aumentaron 1,5%, mientras que los importados tuvieron una suba del 0,9%.