Luego de un comienzo de año alcista que lo llevó a marcar un récord nominal de u$s5.594,82 por onza troy el pasado 29 de enero, el oro atraviesa una fuerte corrección financiera. Este martes 17 de noviembre, el metal precioso al contado operó en torno a los u$s3.885 , acumulando una caída del 30,6% desde su techo de 2026 y tocando en ruedas previas su piso más bajo en más de doce meses.

Este retroceso reconfiguró las expectativas del mercado a corto plazo y reabrió el debate entre los inversores sobre la conveniencia de utilizar el metal amarillo como reserva de valor frente a otros instrumentos financieros.

Toma de ganancias y petróleo: Tras el rally de enero, grandes fondos ejecutaron ventas para asegurar beneficios, un movimiento impulsado también por el repunte del petróleo, que reavivó los temores inflacionarios globales.

Fortalecimiento del dólar: La suba de la divisa estadounidense encarece automáticamente la compra del metal para los inversores que operan con otras monedas.

Tasas de interés y bonos en EE.UU.: El dato de inflación de octubre en Estados Unidos —que subió 0,4%, por encima del 0,3% proyectado— reforzó la expectativa de que la Reserva Federal (Fed) mantendrá una política monetaria restrictiva. Como el oro no paga intereses, pierde competitividad frente al alza en los rendimientos de los bonos del Tesoro.

Desde el mercado financiero advierten que la presión bajista podría persistir mientras los bonos sigan descontando tasas altas. Según el último informe del Consejo Mundial del Oro (World Gold Council) , el cambio en las expectativas monetarias provocó que los fondos administrados redujeran sus posiciones netas en futuros del mercado COMEX en unos u$s7.000 millones (equivalentes a 53 toneladas).

Sin embargo, el organismo señaló a través de su analista Johan Palmberg que los fundamentos para un eventual rebote siguen vigentes: aun en medio de la caída de precios, los fondos cotizados (ETF) globales respaldados por oro captaron ingresos netos por u$s3.000 millones (19 toneladas) durante octubre. Por su parte, un relevamiento de Reuters entre 30 operadores ubicó la mediana de proyección en u$s4.495 por onza para el promedio de 2026 y en u$s4.650 de cara a 2027.

Impacto en Argentina: precios locales y alternativas de inversión

El ajuste en la plaza internacional se trasladó directamente a las referencias del mercado argentino. En el plano técnico, el valor intrínseco del metal se ubica en torno a los $196.226 por gramo para el oro puro de 24 quilates, mientras que el de 22 quilates ronda los $179.923 y el de 18 quilates los $147.317 (cifras que reflejan el contenido fino y no incluyen costos de acuñación, comisiones ni impuestos de venta al público).