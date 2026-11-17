La yesera Compañía Corral, con más de un siglo de actividad ininterrumpida en la Patagonia, cerró definitivamente su planta en General Roca, provincia de Río Negro. El grupo multinacional belga ETEX, propietario de la marca Durlock en Argentina, despidió a los últimos 12 empleados, incluido el gerente, y anunció el traslado de la producción a sus establecimientos de General Acha (La Pampa) y Malargüe (Mendoza).
La decisión, confirmada durante la segunda semana de noviembre, responde a una fuerte baja en la demanda y a cambios estructurales en el mercado de la construcción. ETEX busca así reducir costos operativos concentrando la producción en su planta de General Acha, considerada la de mayor tamaño en el país para la marca Durlock.
La historia de la firma se remonta a 1905, cuando comenzaron los trabajos de explotación de yeso en la zona de General Roca. Durante más de cien años, Compañía Corral operó yacimientos al norte de JJ Gómez y mantuvo su planta de procesamiento en Stefenelli, convirtiéndose en una de las industrias más longevas de la Patagonia. En 2007, la compañía fue adquirida por ETEX, momento en el que contaba con 60 trabajadores.
Cierre histórico en la Patagonia
El cierre se produjo tras semanas de incertidumbre y desvinculaciones progresivas. A principios de noviembre, la mayoría del personal había recibido sus notificaciones de despido, y los últimos 11 trabajadores junto al gerente fueron desvinculados recientemente. Los camiones ya retiraron los materiales almacenados en los galpones.
Las instalaciones de General Roca quedarán bajo custodia de personal de seguridad y conservarán sus habilitaciones vigentes, lo que abre la posibilidad de una eventual reactivación durante 2027, aunque no hay anuncios oficiales al respecto. La producción se concentrará en las plantas de General Acha y Malargüe, que procesan la línea completa de yesos tradicionales en polvo.
Impacto en la actividad minera
El cierre de la planta de Durlock se da en un contexto particular para la actividad minera de Río Negro. Según datos de la Secretaría de Minería provincial, durante 2025 la extracción bruta de yeso creció un 107,3% respecto a 2024, alcanzando las 466.652 toneladas. El procesamiento también aumentó un 38,1%.
Sin embargo, este crecimiento en la extracción no se tradujo en una mayor demanda para la planta de Stefenelli, ya que el consumo de yeso está ligado al ritmo de la construcción, sector que no muestra señales claras de recuperación. El alto costo de edificación y la paralización de la obra pública también han impactado negativamente.