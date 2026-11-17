La histórica planta de la Compañía Corral cerró en General Roca tras 120 años, afectando la producción local de yeso en la Patagonia.

La yesera Compañía Corral cerró su planta de General Roca después de más de 120 años de actividad en la Patagonia

La yesera Compañía Corral, con más de un siglo de actividad ininterrumpida en la Patagonia, cerró definitivamente su planta en General Roca, provincia de Río Negro. El grupo multinacional belga ETEX, propietario de la marca Durlock en Argentina, despidió a los últimos 12 empleados, incluido el gerente, y anunció el traslado de la producción a sus establecimientos de General Acha (La Pampa) y Malargüe (Mendoza).

La decisión, confirmada durante la segunda semana de noviembre, responde a una fuerte baja en la demanda y a cambios estructurales en el mercado de la construcción. ETEX busca así reducir costos operativos concentrando la producción en su planta de General Acha, considerada la de mayor tamaño en el país para la marca Durlock.

La historia de la firma se remonta a 1905, cuando comenzaron los trabajos de explotación de yeso en la zona de General Roca. Durante más de cien años, Compañía Corral operó yacimientos al norte de JJ Gómez y mantuvo su planta de procesamiento en Stefenelli, convirtiéndose en una de las industrias más longevas de la Patagonia. En 2007, la compañía fue adquirida por ETEX, momento en el que contaba con 60 trabajadores.

Cierre histórico en la Patagonia El cierre se produjo tras semanas de incertidumbre y desvinculaciones progresivas. A principios de noviembre, la mayoría del personal había recibido sus notificaciones de despido, y los últimos 11 trabajadores junto al gerente fueron desvinculados recientemente. Los camiones ya retiraron los materiales almacenados en los galpones.

Las instalaciones de General Roca quedarán bajo custodia de personal de seguridad y conservarán sus habilitaciones vigentes, lo que abre la posibilidad de una eventual reactivación durante 2027, aunque no hay anuncios oficiales al respecto. La producción se concentrará en las plantas de General Acha y Malargüe, que procesan la línea completa de yesos tradicionales en polvo.