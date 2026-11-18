El mercado cambiario volvió a mostrar señales de tensión este miércoles, luego de que el dólar contado con liquidación (CCL) superara los $1.700 y llevara la brecha con el tipo de cambio minorista del Banco Nación al 8,5% , su nivel más alto en el último año. Frente al dólar mayorista, la diferencia ya supera el 10%, en un escenario marcado por la incertidumbre económica y las turbulencias internacionales.

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La suba se concentró principalmente en el CCL, una cotización que surge de la compraventa de bonos entre el mercado argentino y el exterior y que es utilizada especialmente por empresas para girar divisas fuera del país. En contraste, el dólar MEP , que se obtiene mediante operaciones con bonos dentro de la Argentina, mostró un comportamiento más moderado y se ubicó a menos de un 3% del valor del Banco Nación.

El movimiento despertó preocupación entre los operadores, que observan una mayor demanda de dólares en el exterior y una creciente cautela de los inversores frente al panorama financiero argentino.

Para los especialistas, la escalada del contado con liquidación no se explica únicamente por las variaciones en el precio de los bonos. Juan Manuel Truffa, socio de Outlier, señaló que el comportamiento de las cotizaciones refleja una mayor demanda relativa de divisas fuera del país.

El economista destacó que, incluso en una jornada en la que los bonos soberanos registraron subas, el CCL avanzó un 1,13% , mientras que el MEP aumentó apenas un 0,34%. Esa diferencia, consideró, evidencia una presión específica sobre el dólar financiero.

Entre los factores que alimentan la incertidumbre mencionó las dudas sobre la acumulación de reservas del Banco Central y las necesidades de financiamiento para afrontar los vencimientos de deuda previstos para enero. En ese contexto, aunque la autoridad monetaria viene comprando divisas, también transfiere dólares al Tesoro para atender compromisos financieros.

Por su parte, Gonzalo Lacunza, economista de Empiria, sostuvo que el ensanchamiento de la brecha refleja las distorsiones que generan las restricciones cambiarias vigentes. También advirtió que la incertidumbre sobre el programa financiero y el escenario político incrementa la percepción de riesgo entre quienes mantienen inversiones en el país.

La presión internacional también impacta en el dólar

El escenario externo aparece como otro elemento que explica el avance de las cotizaciones financieras. Mientras el Gobierno sostiene distintas estrategias para contener los valores del dólar mayorista y minorista, el CCL muestra mayor sensibilidad frente a los movimientos internacionales.

Fernando Baer, economista de Quantum, vinculó parte de la suba con el contexto global y señaló que el real brasileño se depreció hasta niveles de 5,80 por dólar, mientras que el euro también perdió terreno frente a la moneda estadounidense.

Lacunza coincidió en que la devaluación de la moneda brasileña agrega presión sobre el peso argentino. Además, mencionó la fortaleza global del dólar y las expectativas en torno a las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos sobre las tasas de interés.

En ese marco, explicó que las restricciones cambiarias locales hacen que el contado con liquidación funcione como una vía para canalizar los ajustes que no se reflejan de la misma manera en el mercado oficial.

Desde el equipo de Research de Aurum también señalaron que la combinación de factores externos, la depreciación del real brasileño y los riesgos políticos percibidos por los inversores contribuyen a explicar el movimiento.

Así, mientras el Gobierno busca sostener la estabilidad del dólar oficial, el avance del CCL vuelve a poner en evidencia las tensiones del mercado cambiario, con una brecha que alcanzó niveles que no se registraban desde hace un año.