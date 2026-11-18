La Argentina encabeza el ranking global de presión impositiva sobre los préstamos personales entre las principales economías del mundo. Así lo determinó un relevamiento elaborado por la firma internacional BDO para la ONG Lógica , que comparó los gravámenes aplicados al financiamiento en 30 países que representan el 84% del Producto Bruto Interno (PBI) mundial.

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Según el informe, el principal factor que explica este liderazgo negativo es la superposición tributaria . La Argentina es el único mercado de los 30 analizados que cobra de manera simultánea los cuatro tributos de incidencia directa sobre el crédito: el Impuesto al Valor Agregado (IVA) , Ingresos Brutos , el Impuesto de Sellos y las tasas municipales .

En la práctica, esta estructura encarece de forma sustancial el costo final para los tomadores de crédito. De acuerdo con los cálculos del estudio, por cada $1.400 que una persona abona en concepto de intereses y costos financieros de su cuota, casi $400 corresponden exclusivamente a impuestos . Esto implica que los tributos suman un recargo directo del 39% sobre cada $1.000 de costo financiero puro.

La brecha frente a otros mercados es marcada: detrás de la Argentina se ubican Turquía , con una carga impositiva del 30% , y Uruguay , en el tercer puesto con el 22% .

El análisis desglosado de BDO ubica al país en los primeros lugares en cada uno de los gravámenes evaluados, mientras que 14 de las 30 naciones relevadas directamente no aplican ninguno de estos impuestos sobre los préstamos:

Tasas municipales (1° puesto): La Argentina lidera con un promedio del 4,12% , muy por encima de Colombia (1,61%) y China (0,72%). De los 30 países evaluados, 27 no cobran este tributo sobre los intereses.

Impuesto de Sellos (1° puesto): Aplicado sobre el capital del préstamo, alcanza un promedio del 1,33% , superando a Chile (0,79%) e Italia (0,25%). En 21 países este gravamen no existe para créditos.

IVA (2° puesto): Con una alícuota general del 21% , solo queda detrás de Uruguay (22%) y supera a México (16%). Un total de 23 naciones no gravan los préstamos con IVA.

Ingresos Brutos (2° puesto): Registra una tasa promedio del 8,75%, ubicándose únicamente por debajo de Turquía (15%) y por encima de Italia (4,90%) y Francia (0,31%). Es el único país del relevamiento que aplica dos tributos subnacionales (Ingresos Brutos y tasas municipales) sobre los mismos intereses.

Además, el trabajo destaca que de cada $1.000 recaudados en impuestos vinculados a préstamos personales, alrededor de $700 quedan en manos de provincias y municipios a través de la coparticipación del IVA y la recaudación directa de Ingresos Brutos y tasas locales.

El freno al consumo y la comparación con la región

Desde la ONG Lógica advirtieron que la elevada presión fiscal no solo encarece el valor de las cuotas, sino que restringe el acceso al crédito y paraliza decisiones de inversión familiar.

Matías Olivero Vila, presidente de la entidad, ejemplificó el impacto al comparar el mercado local con el país trasandino: señaló que Chile tiene nueve veces más préstamos a individuos que la Argentina, atribuyendo esa diferencia principalmente al peso de los impuestos.

"En el crédito, el problema es binario: es la moto o auto, usado o nuevo, que no se compra, o la ampliación de la casa, o el proyecto que sea, que no se hace", afirmó el titular de Lógica, quien sostuvo que una reducción significativa de esta carga tributaria es condición indispensable para desarrollar el financiamiento en el país.