Una nueva complicación afecta a los pasajeros que tenían previsto viajar entre Argentina y Europa. La aerolínea española Plus Ultra suspendió por tiempo indeterminado sus vuelos entre Buenos Aires y Madrid , una decisión que comenzó a regir este martes 17 de noviembre y que deja sin fecha confirmada el regreso de la conexión directa con el aeropuerto internacional de Ezeiza.

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La medida se tomó en el marco de un proceso de reestructuración financiera y operativa que atraviesa la compañía. A través de un comunicado, la empresa explicó que busca fortalecer su estructura y garantizar su continuidad, aunque no precisó cuándo podría volver a operar la ruta argentina.

La suspensión alcanza a los pasajeros que ya tenían pasajes emitidos para viajar en los próximos días o meses . Frente a este escenario, Plus Ultra confirmó que enviará notificaciones por correo electrónico a los clientes afectados, con información sobre las cancelaciones y los pasos que deberán seguir para resolver cada situación.

El procedimiento para realizar los reclamos dependerá del canal por el que se hayan adquirido los boletos. Quienes compraron sus pasajes a través de agencias de viajes deberán comunicarse directamente con la empresa intermediaria para gestionar las alternativas disponibles.

En cambio, los pasajeros que realizaron la compra mediante la página web de Plus Ultra o alguno de sus canales de venta directa podrán iniciar el trámite a través del portal de reclamos de la aerolínea .

La compañía aseguró que las gestiones se llevarán adelante de acuerdo con la normativa vigente y que buscará resolver los casos con la mayor rapidez posible. Además, indicó que dará prioridad a los pasajeros cuyos vuelos tengan fechas más cercanas.

Los motivos detrás de la suspensión de los vuelos

Desde Plus Ultra señalaron que la decisión responde al complejo escenario que atraviesa el transporte aéreo, marcado principalmente por el incremento de los costos operativos y el encarecimiento del combustible.

La situación financiera de la empresa se agravó durante los últimos meses. Según los números presentados por la propia compañía, el gasto destinado a combustible alcanzaría los 104,83 millones de euros durante 2026, frente a los 69,13 millones que había presupuestado inicialmente. Esto representa un incremento del 51,6%.

La reestructuración también contempla cambios en su funcionamiento en España. La aerolínea comunicó la apertura de un procedimiento de despido colectivo que involucra a su centro de trabajo en Madrid, donde se desempeñan 679 empleados. El plan incluye los servicios centrales y la base operativa del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Además, la empresa proyecta una reducción superior al 61% de las horas comerciales de vuelo regular, aunque el alcance definitivo de las medidas dependerá de las negociaciones con los representantes de los trabajadores.

Una suspensión que llegó después de varios recortes

La cancelación de la conexión con Argentina no fue una decisión aislada. A comienzos de octubre, Plus Ultra ya había reducido de cinco a dos sus frecuencias semanales entre Buenos Aires y Madrid, en un ajuste que inicialmente estaba previsto durante dos meses.

En aquel momento, la compañía había argumentado que las obras en el aeropuerto de Ezeiza y los desvíos de vuelos hacia Montevideo generaban mayores dificultades operativas y costos adicionales.

Aquella modificación también provocó inconvenientes entre los viajeros. Más de 230 pasajeros llegaron a organizarse en un grupo de WhatsApp para compartir sus experiencias y buscar soluciones ante las reprogramaciones, las demoras en las respuestas y las dificultades para conseguir reintegros.

Ahora, con la suspensión por tiempo indeterminado, la conexión directa de Plus Ultra entre Argentina y España queda interrumpida apenas unos meses después del inicio de sus operaciones en el país. Por el momento, no existe una fecha anunciada para la reanudación de los vuelos.