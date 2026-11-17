El Gobierno de Javier Milei buscará este martes avanzar con su proyecto de reforma electoral en el Senado , con el objetivo de suspender las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de 2027. Para conseguirlo, La Libertad Avanza deberá reunir los apoyos necesarios en la Comisión de Asuntos Constitucionales, en medio de negociaciones contrarreloj y diferencias con los sectores que podrían acompañar la iniciativa.

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La comisión fue convocada para las 15 horas y el oficialismo necesita conseguir quórum y reunir diez firmas para emitir dictamen . Sin embargo, el escenario legislativo todavía es incierto: el nuevo borrador del proyecto incluye modificaciones que generan resistencia entre algunos posibles aliados y no todos los senadores tienen una posición definida.

En la Casa Rosada no descartan avanzar con más de un dictamen para conseguir que distintos sectores acompañen algunos capítulos de la reforma, aunque no estén de acuerdo con la totalidad del texto. La estrategia apunta a evitar que las diferencias internas terminen bloqueando el tratamiento parlamentario.

Uno de los aspectos que concentra las mayores discusiones es la posibilidad de habilitar nuevamente las listas colectoras . El mecanismo permitiría que diferentes espacios políticos presenten sus propias listas legislativas, pero respalden a un mismo candidato presidencial.

La alternativa genera resistencia entre algunos aliados de La Libertad Avanza, que consideran que podría perjudicar sus posibilidades de conservar o ampliar la representación parlamentaria. También existen dudas sobre las consecuencias legales de implementar ese sistema y la posibilidad de que se presenten impugnaciones judiciales.

El proyecto también contempla la incorporación de Ficha Limpia, modificaciones en el financiamiento público y privado de los partidos y las campañas electorales, y cambios vinculados con la obligatoriedad de los debates presidenciales y la publicidad electoral gratuita.

La iniciativa original del Ejecutivo fue modificada durante las negociaciones. En ese proceso, algunos artículos quedaron afuera y otros continúan bajo discusión, por lo que el texto definitivo todavía no tiene todos los consensos necesarios.

Los aliados tienen la llave de la negociación

Para alcanzar su objetivo, el oficialismo necesita sumar voluntades por fuera de su propio bloque. Dentro de los sectores dialoguistas, los movimientos de la UCR, el PRO y los espacios provinciales serán determinantes.

Entre los senadores que pueden inclinar la balanza aparecen los radicales Eduardo Vischi y Rodolfo Suárez, la cordobesa Alejandra Vigo y la tucumana Beatriz Ávila. También generan expectativa las posiciones de Carlos Espínola, Flavio Fama y Carolina Moisés.

El PRO, por su parte, mantiene reparos sobre la propuesta, especialmente por la incorporación de las colectoras. Desde ese espacio consideran que una modificación de las reglas electorales necesita una discusión más profunda y no debería responder exclusivamente a las necesidades políticas del oficialismo.

La postura de los gobernadores también tendrá peso en las definiciones. El Gobierno busca mantener abiertos los canales de negociación con los mandatarios provinciales y sus representantes en el Congreso para evitar que la iniciativa quede trabada.

El peronismo anticipó su rechazo

Del otro lado, el bloque kirchnerista ya manifestó su rechazo a la suspensión de las PASO. El espacio que conduce José Mayans considera que las primarias deben mantenerse y que constituyen una herramienta para resolver las disputas internas de los partidos.

En ese contexto, distintos sectores del peronismo comenzaron a coordinar posiciones. Las 62 Organizaciones Peronistas también expresaron su defensa de las primarias y plantearon la necesidad de que el PJ pueda utilizarlas para definir sus candidaturas.

La discusión tiene además una dimensión electoral hacia 2027. La suspensión de las PASO modificaría el mecanismo de selección de candidatos y obligaría a los partidos a resolver sus internas mediante otros procedimientos.

Por ahora, el oficialismo concentra sus esfuerzos en conseguir las firmas en comisión. Si logra avanzar con el dictamen, el proyecto podría quedar en condiciones de llegar al recinto del Senado la próxima semana. Sin embargo, las diferencias con los aliados y la falta de acuerdos sobre algunos artículos mantienen abierto el desenlace de una negociación clave para el Gobierno.