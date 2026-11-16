La entrañable amistad entre la joven y Anselmo conquistó TikTok. Cada día cumplen con un ritual infaltable en un parque de la ciudad italiana, donde el mate y la focaccia se convirtieron en el puente entre dos generaciones.

Una conmovedora historia de amistad intercultural y generacional se volvió viral en TikTok y enterneció a miles de usuarios. Los protagonistas son una joven argentina radicada en Italia y Anselmo, un hombre italiano de 86 años, quienes construyeron un vínculo entrañable a partir de una costumbre bien criolla: juntarse todas las mañanas en un parque a tomar mate.

El encuentro cotidiano tiene lugar en la ciudad portuaria de Génova, donde ambos lograron derribar cualquier barrera de edad o de idioma alrededor de la infusión tradicional argentina. Lo que comenzó como una charla casual al aire libre se transformó rápidamente en una rutina sagrada que alegra el inicio del día de ambos.

Mate y focaccia: el ritual que conquistó TikTok A través de un video compartido en la red social, la joven mostró parte de uno de sus encuentros matutinos junto a Anselmo, dejando ver la complicidad y el cariño genuino que los une. En la grabación, la argentina contó un tierno detalle para acompañar la ronda de mates: “Le compré una focaccita para que coma”, relató mientras compartía el momento con su flamante compañero de mañanas.