Una conmovedora historia de amistad intercultural y generacional se volvió viral en TikTok y enterneció a miles de usuarios. Los protagonistas son una joven argentina radicada en Italia y Anselmo, un hombre italiano de 86 años, quienes construyeron un vínculo entrañable a partir de una costumbre bien criolla: juntarse todas las mañanas en un parque a tomar mate.
El encuentro cotidiano tiene lugar en la ciudad portuaria de Génova, donde ambos lograron derribar cualquier barrera de edad o de idioma alrededor de la infusión tradicional argentina. Lo que comenzó como una charla casual al aire libre se transformó rápidamente en una rutina sagrada que alegra el inicio del día de ambos.
Mate y focaccia: el ritual que conquistó TikTok
A través de un video compartido en la red social, la joven mostró parte de uno de sus encuentros matutinos junto a Anselmo, dejando ver la complicidad y el cariño genuino que los une. En la grabación, la argentina contó un tierno detalle para acompañar la ronda de mates: “Le compré una focaccita para que coma”, relató mientras compartía el momento con su flamante compañero de mañanas.
La publicación no tardó en multiplicarse en visualizaciones y comentarios cargados de emoción. Cientos de internautas celebraron el gesto de compañía hacia el adulto mayor, destacando cómo una tradición tan simple como compartir unos mates puede convertirse en el mejor antídoto contra la soledad y unir dos culturas a miles de kilómetros de distancia.